Puma Energy inauguró en Córdoba la estación de servicio más grande de su red

La compañía Puma Energy inauguró en la provincia de Córdoba la estación de servicio más grande de toda su red en el país. El nuevo complejo está ubicado sobre la ruta 36, en la localidad de Elena, y demandó un desarrollo integral orientado tanto al abastecimiento de combustibles como a la prestación de servicios para viajeros y transportistas.

El emprendimiento fue impulsado por la Cooperativa Agrícola de Elena y representa una de las apuestas más ambiciosas de la firma en el interior del país, con una superficie total de 3,5 hectáreas y una infraestructura orientada a combinar tecnología, comodidad y servicios de última generación.

La nueva estación ofrece expendio de combustibles líquidos y GNC, además de espacios gastronómicos, áreas de coworking y servicios especialmente diseñados para choferes de larga distancia y clientes particulares.

El predio fue desarrollado sobre más de 6000 m2 de cemento alisado y otros 3800 m2 de adoquinado. El edificio principal cuenta con dos plantas y reúne propuestas comerciales y de servicios como SUPER 7 y Dean & Dennys, además de oficinas, salas de trabajo compartido y una terraza. A esto se suma un segundo espacio de 400 m2 equipado con vestuarios, duchas y zonas de descanso para transportistas y viajeros.

Uno de los aspectos más destacados del complejo es su playa de carga, que posee una infraestructura de 1150 m2 distribuidos en nueve islas. Cuatro de ellas están destinadas al abastecimiento de combustibles líquidos para vehículos livianos mediante surtidores óctuples, mientras que otras tres corresponden al expendio de GNC y dos más están orientadas al suministro de gasoil de alto caudal para transporte pesado.

Toda la estación incorpora sistemas de señalización digital con más de un centenar de paneles LED instalados en cenefas y surtidores, con el objetivo de mejorar la visibilidad y la comunicación con los usuarios.

El predio también dispone de estacionamiento para camiones y motorhomes con provisión de agua y energía eléctrica, áreas recreativas para niños, espacios para mascotas y un sistema automatizado de riego con sensores de humedad y viento.

Desde la compañía destacaron que la obra refleja la estrategia de expansión y modernización de la marca en el país. “La nueva estación de Córdoba es motivo de orgullo para Puma Energy por su dimensión y por la calidad integral de sus servicios”, señaló Santiago Zubizarreta, Head de Retail de Puma Energy.

La empresa remarcó además que continuará incorporando infraestructura y tecnología en su red de estaciones para responder a las nuevas demandas de movilidad y servicios de los consumidores.

Puma Energy opera en 46 países y cuenta con más de 3000 estaciones de servicio y 100 terminales de abastecimiento a nivel mundial. En la Argentina posee más de 400 estaciones, además de una refinería en Bahía Blanca, una terminal en Campana y una planta de lubricantes en Avellaneda.