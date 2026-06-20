Desde violencia "invisible" hasta golpes: uno de cada seis adultos mayores sufrió maltrato

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada seis personas mayores de 60 años sufrió algún tipo de abuso durante el último año. Además, dos de cada tres trabajadores de instituciones de cuidado reconocieron haber incurrido en alguna forma de maltrato.

En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemora cada junio, especialistas remarcan la importancia de visibilizar una problemática muchas veces silencios y de promover acciones concretas - por pequeñas que parezcan - para acompañar a las personas mayores y mejorar su calidad de vida.

Aunque suele asociarse principalmente a golpes, insultos o agresiones físicas, el maltrato hacia las personas mayores adopta múltiples formas y muchas de ellas pasan inadvertidas. Desde el abandono y la negligencia hasta la violencia psicológica, económica o la vulneración de derechos, se trata de situaciones más frecuentes de lo que se suele creer.

La pérdida de autonomía, decisiones tomadas sin consultarles, la infantilización, la sobreprotección, las dificultades para acceder a medicamentos o a la atención con profesionales de la salud, son algunas de estas formas invisibles de violencia que están naturalizadas.

Mendoza cuenta con estadísticas que reflejan que, del total de denuncias registradas por la Dirección de Atención Adultos Mayores, 58% de las personas en situación de maltrato son mujeres mayores y 42% son hombres mayores. El principal agresor es, en el 75% de los casos, un familiar conviviente.

A medida que la edad de la persona aumenta, la exposición al maltrato crece. Se estima que 11,52% de las personas entre 60 y 69 años sufren maltrato y asciende a 53,84% entre las personas de 80 y 89 años.

"El maltrato se da, mayormente, en el seno familiar. La persona mayor en ese sentido es muy cuidadosa, nunca va a mandar al frente a su propia familia cuando sufre algún maltrato o algún abuso. Ese maltrato está definido como aquella lesión física o no a una persona mayor por parte de una persona de confianza. Puede ser intrafamiliar o del cuidador o cuidadora", detalló en diálogo con MDZ Radio el director de Adultos Mayores de Mendoza, Lucas Luppo.

Prevenir el abuso y maltrato en la vejez es tarea de todos. Toda la sociedad, con pequeñas acciones diarias, puede hacer la diferencia: desde ceder el asiento de un colectivo o en la fila del supermercado hasta reconocer al adulto sin infantilizarlo ni subestimarlo, son iniciativas que hacen al buen trato.

Cómo identificar situaciones de maltrato y qué hacer

Si bien en la mayoría de las situaciones de maltrato ocurren en el ámbito familiar, también existen casos en los que la violencia proviene de situaciones externas o de quienes conviven y asisten diariamente al adulto mayor, como sus cuidadores o acompañantes.

En este contexto, Luppo brindó una serie de señales de alarma para identificar situaciones de abuso:

Presencia de moretones, marcas de sujeción en piernas, brazos u otras partes del cuerpo.

Actitudes de temor o desconfianza hacia una persona en particular.

Falta de comunicación cuando esa persona está presente, evasión de la mirada o cambios repentinos de comportamiento.

Abuso económico: faltante de dinero, movimientos bancarios no autorizados o solicitud de préstamos utilizando dispositivos o cuentas del adulto mayor.

El abandono es otra forma clara de maltrato. Tras la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, existe una responsabilidad de los hijos para con los padres.

"Desde Adultos Mayores damos el asesoramiento para que los hijos se hagan responsables en caso de que sus papás o familiar directo necesite asistencia médica, asistencia económica, asistencia habitacional. Si tenemos personas que no tienen descendencia, ahí sí nosotros tomamos el caso y trabajamos en concordancia muchas veces con las obras sociales para llegar a algún tipo de subsidio o lo que lo que necesite la persona. También están las residencia de larga estadía, siempre y cuando esa persona no tenga obra social, ni ninguna jubilación o pensión", explicó el funcionario.

Tras la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, existe una responsabilidad de los hijos para con los padres.

Ante una situación de violencia o maltrato, se puede hacer la denuncia en cualquier fiscalía o llamar al 911. "Sepan que todas las personas que toman conocimiento de algún abuso o maltrato hacia una persona mayor o cualquier persona en general, está obligado a denunciar. Podemos caer en algún delito por omisión", destacó Luppo.

Para recibir asistencia o asesoramiento, se puede comunicar con la Dirección de Adultos: