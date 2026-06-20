La ciudad ideal para adultos mayores: Budapest te espera con sus aguas termales

La capital húngara destaca por su baja criminalidad y transporte adaptado, además de sus reconocidos baños termales, siendo un lugar perfecto para viajeros mayores que buscan tranquilidad y bienestar.

Budapest es la ciudad que se está postulando como el destino internacional ideal para adultos mayores. Su ambiente tranquilo y seguro, sumado a su oferta de aguas termales llaman la atención de quienes buscan viajar sin estrés.

Lo que llama la atención de Budapest es su extensa red de metro con ascensores, y tranvías y autobuses de piso bajo ideales para viajeros con movilidad reducida. Además, su índice de criminalidad es uno de los más bajo en Europa, lo que permite pasear tranquilamente.

Aguas termales y paseos: las actividades favoritas en Budapest En cuanto a actividades, Budapest cuenta con baños termales que han ganado popularidad en el último tiempo. Son destacados por las propiedades de sus aguas que ayudan a relajarse y aliviar dolencias. Pero también ofrece una gran variedad de actividades de bajo impacto como paseos al lado del río o cruceros con vistas panorámicas.

El autobús como transporte destacado en Budapest. Shutterstock También se encuentran puntos históricos y culturales con vistas únicas. Uno de los más recomendados es el Parlamento de Budapest, el edificio emblemático tiene visitas guiadas en español totalmente adaptadas para personas con movilidad reducida y ascensores. Aunque también aconsejan visitar la Ópera Nacional de Hungría para disfrutar de conciertos en un entorno palaciego.