Es la serie japonesa más vista de Netflix pero el enojo de los fanáticos por un cambio clave amenaza su éxito

Aunque la serie juvenil "Hit viral" es la más vista en Netflix, los fans critican cambios clave en la trama y el desarrollo de personajes.

Netflix acaba de estrenar la serie juvenil Hit viral en formato live-action y ya escaló hasta el Top 10 de la plataforma. Se trata de la adaptación oficial del exitoso webtoon titulado como Viral Hit, aunque presenta algunas diferencias en la trama que ha incomodado a los fanáticos de la producción original.

La serie cuenta con 6 episodios con una duración de 45 minutos aproximadamente y sigue de cerca a Kota Shimura, un estudiante de secundaria sumergido en la pobreza extrema y que sufre acoso escolar. Su destino cambia por completo cuando graba y transmite por error una pelea real contra uno de sus acosadores.

El video explota en internet y recibe miles de vistas en pocas horas. Esto genera ingresos inesperados de dinero que utiliza para pagar los gastos médicos de su madre. Pero el creciente ingreso de dinero lo lleva a abrir su propio canal y aprender técnicas de combate para enfrentarse a más personas y duplicar sus ahorros.

La serie de Netflix con 6 capítulos. Archivo La crítica está dividida frente al live action de Hit Viral. Los medios internacionales lo consideran un entretenimiento sólido y una sátira social muy entretenida, pero los fanáticos de la obra original reaccionaron de una forma negativa. Ellos no coinciden con los cambios de Netflix sobre los nombres de los personajes, el ritmo de la historia y el desarrollo de los personajes secundarios.

El webtoon original de Hit Viral se puede leer de forma oficial, legal y gratuita en la plataforma WEBTOON, anteriormente conocida como Line Webtoon. También está disponible para descargar como aplicación gratuita bajo el nombre de WEBTOON en Google Play para Android y en la App Store para dispositivos iOS.