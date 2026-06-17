La cruda película de los 90 que tenés que ver en Netflix

Descubre "Los hijos de la calle" en Netflix, un impactante drama de suspenso con un reparto estelar que te mantendrá al borde del asiento.

Netflix sigue demostrando que su catálogo no solo vive de los estrenos más recientes, sino también de rescatar grandes joyas del cine que marcaron una época. Para los amantes de las historias intensas y con actuaciones memorables, la plataforma de streaming ha sumado a su oferta un título que no deja a nadie indiferente.

Se trata de una producción que combina el suspenso y el drama judicial de una manera tan cruda como atrapante. Si estás buscando una película que te haga reflexionar y te mantenga pegado a la pantalla de principio a fin, esta opción es ideal para tu próximo fin de semana.

La película a la que nos referimos es Los hijos de la calle, conocida originalmente en inglés como Sleepers. Estrenada en los cines en el año 1996, esta producción pertenece al género del drama criminal y el suspenso legal, y cuenta con una duración de 2 horas y 27 minutos. La trama está basada en la polémica novela homónima del escritor Lorenzo Carcaterra, un libro que en su momento generó un enorme debate sobre si los hechos narrados ocurrieron realmente o si fueron parte de la ficción del autor.

netflix NETFLIX De qué trata la película La sinopsis nos traslada a la década de los años sesenta en el peligroso barrio de Hell's Kitchen, en Nueva York. Allí, cuatro amigos de la infancia pasan sus días cometiendo pequeñas travesuras bajo la atenta mirada de un sacerdote local que intenta guiarlos por el buen camino. Sin embargo, un día un juego callejero sale terriblemente mal y causa un grave accidente que hiere a un hombre. Como consecuencia de este trágico error, los cuatro menores son sentenciados a cumplir una condena en el hogar correccional Wilkinson para varones.

Dentro del correccional, la vida de los jóvenes se convierte en una auténtica pesadilla debido a los brutales abusos físicos y psicológicos que sufren por parte de los guardias del lugar. Este trauma marca sus vidas para siempre y los cambia de forma irreversible. Trece años después de recuperar la libertad, ya en la década de los ochenta, el destino vuelve a cruzar los caminos de los protagonistas. Un encuentro inesperado en un bar les presenta la oportunidad perfecta para llevar a cabo una fría venganza contra sus antiguos torturadores, trasladando el conflicto a un emocionante juicio.