El consumo volvió a caer en mayo y acumula seis meses consecutivos en retroceso

El consumo de los hogares volvió dar muestras de debiliadad en el mes de mayo. Según el Índice de Consumo Privado de la Universidad de Palermo (ICP-UP) , el indicador registró una caída interanual de 2,2%, completando seis meses consecutivos de retrocesos. En el acumulado de los primeros cinco meses de 2026, la contracción alcanza el 1,8% frente al mismo período del año pasado.

El informe elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo también señaló una baja mensual de 0,3% en términos desestacionalizados. De acuerdo con la serie ajustada por estacionalidad, el consumo permaneció prácticamente estancado durante gran parte del año, con excepción de las mejoras registradas entre febrero y marzo.

Los resultados surgen de un indicador de alta frecuencia desarrollado por la universidad para anticipar la evolución del consumo privado, ante la ausencia de estadísticas oficiales mensuales sobre el gasto de los hogares.

Entre los indicadores generales, la recaudación real del IVA disminuyó 3% en mayo y acumuló una baja de 2,3% en los primeros cinco meses de 2026. En tanto que las líneas de financiamiento vinculadas al consumo perdieron fuerza. Las compras con tarjeta de crédito, por ejemplo, registraron una caída real de 3,5%, la primera luego de varios meses de crecimiento.

En el segmento de bienes durables también prevalecieron los retrocesos. El patentamiento de automóviles cayó 26,2% interanual en mayo, mientras que los despachos de cemento en bolsa, utilizados como referencia para pequeñas obras y refacciones, descendieron 8,3%. Hubo algunas excepciones como el patentamiento de motocicletas que aumentó 26% interanual, un rubro que se consolidó como uno de los pocos indicadores con crecimiento sostenido.

Consumo masivo sin piso

En los productos de consumo cotidiano el panorama es oscuro. El consumo de carne vacuna registró una baja interanual de 13% en abril y acumuló diez meses consecutivos de contracción. También descendió el consumo de carne aviar, con una caída de 2,5%, y las ventas de combustibles al público, que retrocedieron 1%. La principal excepción fue la carne porcina que se consolida como alternativa por precio con un aumentó en las ventas del 6,2% interanual en abril con lo que acumula una expansión de 11% en el primer cuatrimestre del año.

Los indicadores vinculados a recreación y turismo también mostraron un mayo en rojo. Los restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires registraron una caída de 2,9% interanual en abril. Al mismo tiempo, tanto la asistencia a salas de cine como el consumo en patios de comidas de centros comerciales mostraron descensos cercanos al 20%.

En el rubro de indumentaria, las bajas fueron aún más pronunciadas. Las ventas de ropa y calzado en shoppings cayeron 16,3% interanual en marzo; las realizadas en supermercados retrocedieron 14,5%; y las ventas en jugueterías disminuyeron 16,6%. Solo las ventas de ropa y accesorios deportivos en centros comerciales mostraron una variación positiva, con una suba de 4%.

Cómo se distribuye el gasto de los hogares

El informe incorpora además una actualización de la estructura de gasto de los hogares argentinos a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares del Indec.

Entre los hogares de menores ingresos, los alimentos y bebidas no alcohólicas representan el 38,4% del gasto total mensual. En cambio, en los hogares de mayores ingresos esa proporción se reduce al 17,5%, lo que evidencia el mayor peso que tienen los consumos básicos en los sectores más vulnerables. Por el contrario, los hogares de ingresos más altos destinan una mayor proporción de sus recursos a transporte, salud, equipamiento del hogar, restaurantes y hoteles.

Según las estimaciones del estudio, un hogar perteneciente al quintil de mayores ingresos registra un gasto mensual de aproximadamente $3,18 millones, mientras que en el quintil más bajo el desembolso promedio ronda los $1,17 millones.