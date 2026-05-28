Residencias médicas: las especialidades promovidas y cuánto cobrarán los profesionales

Más de 1.000 profesionales de la salud de Mendoza se inscribieron para las residencias médicas 2026, una cifra que representa un crecimiento del 230% respecto de 2023. Desde el Gobierno provincial celebraron el dato y lo calificaron como un "hecho inédito" en el país.

El próximo 1 de julio, los aspirantes rendirán el examen que definirá el acceso a las 500 plazas disponibles en centros de salud públicos y privados de la provincia.

En esta oportunidad, participarán postulantes de 10 profesiones de la salud, tanto para residencias médicas como no médicas: Bioquímica, Enfermería, Farmacia, Fonoaudiología, Kinesiología, Medicina, Nutrición, Odontología, Psicología y Trabajo Social.

Desde 2024, con la modificación de la Ley de Residencia, se establecieron algunas especialidades como especialidades promovidas, que son aquellas que cuentan con menor cantidad de especialistas.

Ornella Allegretti , directora general de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, confirmó que este año dentro de las especialidades promovidas están Anatomía Patológica, Pediatría, Psiquiatría.

PEDIATRIA Pediatría es una de las especialidades promovidas por el Ministerio de Salud.

"Cada año emitimos una resolución desde el Ministerio de Salud y decimos cuáles son las especialidades promovidas, aquellas que ya sea por la criticidad o por las tensiones que presenta el sistema de salud, establecemos que necesitamos incentivar un poquito más que al resto para convocar mayor cantidad de profesionales", dijo la funcionaria en diálogo con el programa "Digamos Todo" de MDZ Radio.

En el caso de las especialidades promovidas, los residentes que ingresen al sistema percibirán cerca de 1.900.000 pesos, mientras que el resto tendrá un "beca formativa" de 1.500.000 pesos.

Nuevo sistema de ingreso a residencias

Por primera vez, la elección de especialidades será por orden de mérito único, ponderando tanto el examen como el promedio de la carrera.

Es decir, no habrá orden de mérito para cada especialidad: los aspirantes estarán todos dentro del mismo orden de mérito e irán eligiendo del primero al último la especialidad en la que estén más interesados.

"Las ediciones anteriores estábamos dentro de los lineamientos del examen nacional. Este año pudimos elegir y preferimos hacerlo de otra manera. Todos los aspirantes están en las mismas condiciones de rendir el examen. Entonces darle una preponderancia específica a ese resultado nos garantiza también que se incorporen al sistema aquellos que obtengan las mejores calificaciones", resaltó Allegretti.

Por su parte, también será la primera vez que se pondrán a disposición dos plazas de Geriatría y Gerontología: especialidades que responden a las modificaciones demográficas y al creciente envejecimiento poblacional.

Estas residencias tendrán una duración de 4 años y se dictarán de manera compartida en el Hospital Lencinas y el Gailhac.

Cómo evitar fraude

La evaluación será el 1 de julio, a través del formato de prueba escrita, presencial y estandarizada por profesión; a diferencia del examen nacional, en el que cada postulante deberá responder las 100 preguntas en una tablet, reemplazando el uso de papel.

La decisión nacional se tomó luego del escándalo del año pasado, cuando un médico ecuatoriano usó anteojos inteligentes durante la evaluación para grabar el examen. Posteriormente, un profesional de la salud oriundo de Colombia contó que había comprado el examen.

Unos 1.400 alumnos de 7º grado sacaron menos de 5 en los exámenes. Foto: UNCuyo Imagen ilustrativa UNCuyo

En el caso de Mendoza, Allegretti aseguró que no han tenido este tipo de inconvenientes y explicó el sistema que se utiliza para evitar fraude.

"Los exámenes son en aulas muy amplias, nos permiten el correcto control respecto del desempeño y el desarrollo de la evaluación. Invitamos también, además de las autoridades del Ministerio, a autoridades de distintas universidades. Tenemos un mecanismo de mucho control respecto de lo que sucede en el examen", señaló.

"También tenemos mecanismos específicos. Por ejemplo, no permitimos el uso de celulares adentro del aula. Tampoco permitimos que se retiren del aula con celulares al baño. Además, la corrección del examen se va a hacer de forma estandarizada a través de un sistema que lo aporta el Correo Argentino, que también impide cualquier tipo de incidencia", concluyó.