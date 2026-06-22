Así se vivió el triunfo de Argentina en Mendoza

Con una actuación sobresaliente de Messi, Argentina venció a Austria y clasificó a dieciseisavos de final. La Ciudad de Mendoza se vistió de celeste y blanco.

En la Ciudad de Mendoza la calle Arístides fue uno de los puntos de encuentro para alentar a la Selección.

Este lunes Argentina volvió a ver acción en el Mundial 2026. Con otra acción pletórica de su capitán, Lionel Messi, la Albiceleste pisó fuerte en Dallas y venció a Austria para asegurarse la clasificación a dieciseisavos de final. Mendoza celebró el triunfo al compás del Diez, que con sus dos goles se convirtió en el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.

La fiesta mendocina comenzó a montarse pasadas las 13 horas. Con algún que otro ciudadano saliendo del trabajo (o que simplemente buscaban compartir un momento con amigos o seres queridos), y una marcada presencia de juventud, la calle Arístides se fue vistiendo de gala para acompañar una nueva función de la Scaloneta.

Desde temprano la calle Arístides comenzó a vestirse de celeste y blanco. Marcos García/MDZ La creciente afluencia de público hizo que la calle Arístides se cortara para transformarse en una verdadera peatonal celeste y blanca. Distintos bares de la zona se fueron colmando de gente, que poco a poco se fueron acercando con una sola ilusión: ver ganar a la Selección y, por qué no, ser nuevamente testigos de una actuación histórica de Messi. Como de costumbre, tanto el Diez como la Albiceleste cumplieron.

Trompetas, bombos y platillos le pusieron ritmo a una tarde cargada de pasión. Marcos García/MDZ En una suerte de fan fest con pantallas gigantes, varios locales aglutinaron a la marea de jóvenes que verían a Messi regar el césped del AT&T Stadium de Dallas con su magia. Así, cientos de mendocinos vestidos de celeste y blanco. Entre comidas, gaseosas y algún trago, la calle Arístides se fundió en cada grito de gol.

Marcos García/MDZ Con el triunfo y la clasificación confirmada, la algarabía se desató a lo largo de todo el polo gastronómico, que ya se transformó en un verdadero punto de encuentro clásico para alentar a la Selección, que el próximo sábado por la noche intentará cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto. A menos de una semana para ello, muchos ya empiezan a agendar la fecha y hacer planes: la calle Arístides volverá a engalanarse para una nueva cita mundialista.