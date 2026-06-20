El Gobierno se opuso al mayor endeudamiento de Edemsa y pide más claridad

Edemsa amplió el límite de endeudamiento a 500 millones de dólares. El Gobierno votó en contra de esta decisión y plantea dudas sobre la sostenibilidad.

El Gobierno se opuso a que la principal distribuidora eléctrica de Mendoza, Edemsa, aumente su endeudamiento, en una decisión que representa una fuerte señal política porque lo hizo generando dudas sobre la conveniencia y el destino de los fondos. Igualmente esa empresa avanzó en dicha dirección e incrementó el tope para endeudarse en el mercado de capitales.

Edemsa es una empresa concesionaria del servicio eléctrico que tiene participación del Estado. La concesión con el grupo empresario que la conduce fue prorrogada durante la gestión de Rodolfo Suarez, en un contrato que le dio varios beneficios. El directorio de Edemsa había aprobado un endeudamiento de hasta 400 millones de dólares el año pasado, con un amplio margen de maniobra para el uso de esos recursos. El representante del Estado se había abstenido de votar esa moción. En la Asamblea realizada esta semana, el directorio de la empresa buscaba aumentar a 500 millones de dólares el endeudamiento. Esta vez el director estatal, Manuel López González, votó en contra, siguiendo instrucciones del Ejecutivo y retomando argumentos críticos que ya había advertido el año pasado.

El acta de la Asamblea donde consta el voto negativo del director por parte del Gobierno. Los argumentos Desde el Gobierno plantearon dudas sobre la real necesidad de endeudarse y el destino de los fondos. Así lo habían dejado plasmado en una asamblea realizada el año pasado, argumentos que retomaron ahora para negarse a levantar la mano a favor de la nueva deuda.

Una de las principales dudas tiene que ver con el alto riesgo que implica para la empresa y la inconveniencia de endeudarse a un alto costo. "La decisión no se basa en una oposición a un plan de inversiones, sino en la convicción de que, con la información y las garantías presentadas hasta la fecha, no se puede concluir con la certeza requerida que los beneficios de esta operación superen los riesgos aparejados para la compañía, atendiendo al alto nivel de endeudamiento en el que queda la empresa de avanzarse con una colocación de deuda por el total propuesto", manifestó el representante del Gobierno. Ante la consulta de MDZ, desde el Ejecutivo remitieron al mismo texto.

Además, desde el Estado mencionan que no hay un cronograma detallado de obras a ejecutar con los fondos conseguidos. "Tampoco se cuenta con un cronograma detallado de ejecución de las inversiones que justifique la necesidad de la deuda para poder realizarlas. Es decir, se plantea que las inversiones propuestas pueden ser realizadas con el flujo proyectado sin necesidad de nuevo endeudamiento en etapas menos ambiciosas", expresó el director del Estado.