El Gobierno se opuso al mayor endeudamiento de Edemsa y pide más claridad
Edemsa amplió el límite de endeudamiento a 500 millones de dólares. El Gobierno votó en contra de esta decisión y plantea dudas sobre la sostenibilidad.
El Gobierno se opuso a que la principal distribuidora eléctrica de Mendoza, Edemsa, aumente su endeudamiento, en una decisión que representa una fuerte señal política porque lo hizo generando dudas sobre la conveniencia y el destino de los fondos. Igualmente esa empresa avanzó en dicha dirección e incrementó el tope para endeudarse en el mercado de capitales.
Edemsa es una empresa concesionaria del servicio eléctrico que tiene participación del Estado. La concesión con el grupo empresario que la conduce fue prorrogada durante la gestión de Rodolfo Suarez, en un contrato que le dio varios beneficios. El directorio de Edemsa había aprobado un endeudamiento de hasta 400 millones de dólares el año pasado, con un amplio margen de maniobra para el uso de esos recursos. El representante del Estado se había abstenido de votar esa moción. En la Asamblea realizada esta semana, el directorio de la empresa buscaba aumentar a 500 millones de dólares el endeudamiento. Esta vez el director estatal, Manuel López González, votó en contra, siguiendo instrucciones del Ejecutivo y retomando argumentos críticos que ya había advertido el año pasado.
Los argumentos
Desde el Gobierno plantearon dudas sobre la real necesidad de endeudarse y el destino de los fondos. Así lo habían dejado plasmado en una asamblea realizada el año pasado, argumentos que retomaron ahora para negarse a levantar la mano a favor de la nueva deuda.
Una de las principales dudas tiene que ver con el alto riesgo que implica para la empresa y la inconveniencia de endeudarse a un alto costo. "La decisión no se basa en una oposición a un plan de inversiones, sino en la convicción de que, con la información y las garantías presentadas hasta la fecha, no se puede concluir con la certeza requerida que los beneficios de esta operación superen los riesgos aparejados para la compañía, atendiendo al alto nivel de endeudamiento en el que queda la empresa de avanzarse con una colocación de deuda por el total propuesto", manifestó el representante del Gobierno. Ante la consulta de MDZ, desde el Ejecutivo remitieron al mismo texto.
Además, desde el Estado mencionan que no hay un cronograma detallado de obras a ejecutar con los fondos conseguidos. "Tampoco se cuenta con un cronograma detallado de ejecución de las inversiones que justifique la necesidad de la deuda para poder realizarlas. Es decir, se plantea que las inversiones propuestas pueden ser realizadas con el flujo proyectado sin necesidad de nuevo endeudamiento en etapas menos ambiciosas", expresó el director del Estado.
El Estado pidió, en el mismo sentido, "un esquema de rendición trimestral de la ejecución de los fondos obtenidos mediante la emisión" y un informe también trimestral de los principales indicadores financieros.
El año pasado Edemsa tomó deuda por US$ 373.108.981. El tope era de 400 millones de dólares, pero ahora lo ampliaron por 100 millones más. Según el argumento de la empresa ese aumento se debe a requerimientos de la Comisión Nacional de Valores para adecuarse a sus criterios. "El referido incremento responde exclusivamente a la necesidad de contemplar los criterios regulatorios... Cualquiera sea su monto, requiere la previa aprobación de este Directorio", mencionó quien estaba como presidenta de la Asamblea, Valeria De Oliveira Cézar. Antes, hubo un plan de reestructuración de deuda y nueva emisión. Para ello lanzó un proceso de recompra de parte de la deuda: buscaban canjear hasta 150 millones de dólares y consiguieron hacerlo por 126 millones. Y el 4 de junio se colocaron 300 millones de dólares.
La relación entre Edemsa y los gobiernos de Cornejo y Suarez ha tenido vaivenes. El actual Gobernador ejecutó una profunda auditoría durante su primer mandato, cuando Jimena Latorre era titular del EPRE. En ese informe se advertían sobre distintas irregularidades halladas y todo terminó en acuerdos que evitaron la quita de concesión u otras medidas drásticas. La "herencia" que al Estado le pesó siempre fue el reconocimiento de los ingresos no percibidos por el congelamiento de tarifas; algo que firmó Francisco Pérez y que se transformó en un as en la manga de la empresa. Rodolfo Suarez renegoció el contrato de concesión con esa deuda como eje y cediendo beneficios a favor del concesionario. En el medio hubo tarifa plena, la autorización de 4 aumentos por año, entre otros cambios.
El servicio de distribución eléctrica está regulado por la provincia. El Estado local regularizó en la última década al atraso tarifario que las empresas denunciaban y por eso en Mendoza se paga una de las tarifas más caras del país. Eso, aseguran, repercute positivamente en la rentabilidad de las distribuidoras, particularmente Edemsa. Los dueños de la distribuidora mendocina se expandieron y tienen la propiedad de EDENOR, la principal distribuidora del país. Edemsa logró durante la gestión de Suarez estirar la concesión por 20 años más, con beneficios de quita de canon y una ampliación de su objeto social, permitiéndole actividades que antes las tenía restringidas. El acuerdo firmado con la empresa está judicializado en la Suprema Corte de Mendoza.