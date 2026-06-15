Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes
Según el cronograma de Edemsa, son 8 los departamentos de Mendoza en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 16 de junio. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en ocho departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Guaymallén, Lavalle, Maipu, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este martes 16/6
Guaymallén
- En calle Sánchez, entre Buena Nueva y Buenos Aires y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.15 a 11.15 h.
Lavalle
- En la intersección de Ruta Provincial N°24 y calle Juan Manuel de La Reta y áreas adyacentes; La Pega. De 8.45 a 11.00 h.
- En calle Villanueva, entre El Pantano y Rama N°04. En calle El Pantano entre Ruta Provincial N°36 y Villanueva. En Callejón Guerrero y zonas aledañas; Tres de Mayo. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle El Carmen, entre callejón Vargas y Urquiza. En calle María Ester, entre La Colonia y Ortega y áreas adyacentes; Costa de Araujo. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En calle Proyectada I346, hacia el sur de Tulumaya y zonas aledañas; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Monteagudo, entre Urquiza y Crucero General Belgrano y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Las Piedritas, entre San Martín Norte y Rivadavia y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 11.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En Ruta Provincial N°92, entre carril Vista Flores y Ruta Provincial N°94; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.
Tupungato
- Entre calles Luis Danti, Gerónimo Ortega, Corredor Productivo y Ruta Provincial N°94; El Algarrobo. De 9.30 a 13.30 h.
- En Ruta Provincial N°89, hacia el norte de calle La Vencedora; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.
- Entre calles Filippini, Héctor Meli, Benito Aranda y La Gloria; Villa Bastias. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En calle Fuerte San Juan, hacia el sur de Ruta Provincial N°143; Pareditas. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- En calle Pedro Vargas, entre Uruguay y Florida y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Cangallo, entre Cornú y El Libertador y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles San Martín, Balbino Arizu, Belgrano y Vicente López y Planes. De 15.30 a 19.30 h.
- Entre calles La Bodega, Sotelo, La Primavera y Los Carolinos; Rama Caída. De 8.45 a 12.45 h.
- En calle Rawson, entre Constanzo y Muñoz; El Cerrito. De 9.30 a 13.30 h.
- En la intersección de Ruta Provincial N°150 y Ruta Provincial N°191; Villa 25 de Mayo. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles Mouriño, La Severina, La Pichana y Ramón Vera; Los Claveles. De 10.30 a 14.30 h.
Malargüe
- En calle San Martín, entre Capdeville y Milagro de Los Andes y zonas aledañas. De 9.45 a 13.45 h.