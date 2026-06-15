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Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes

Según el cronograma de Edemsa, son 8 los departamentos de Mendoza en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada.

MDZ Sociedad

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 16 de junio. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en ocho departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Guaymallén, Lavalle, Maipu, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Cortes de luz programados para este martes 16/6

Guaymallén

  • En calle Sánchez, entre Buena Nueva y Buenos Aires y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.15 a 11.15 h.

Lavalle

  • En la intersección de Ruta Provincial N°24 y calle Juan Manuel de La Reta y áreas adyacentes; La Pega. De 8.45 a 11.00 h.
  • En calle Villanueva, entre El Pantano y Rama N°04. En calle El Pantano entre Ruta Provincial N°36 y Villanueva. En Callejón Guerrero y zonas aledañas; Tres de Mayo. De 9.45 a 13.45 h.
  • En calle El Carmen, entre callejón Vargas y Urquiza. En calle María Ester, entre La Colonia y Ortega y áreas adyacentes; Costa de Araujo. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

  • En calle Proyectada I346, hacia el sur de Tulumaya y zonas aledañas; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Monteagudo, entre Urquiza y Crucero General Belgrano y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Las Piedritas, entre San Martín Norte y Rivadavia y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 11.00 a 13.00 h.
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Tunuyán

  • En Ruta Provincial N°92, entre carril Vista Flores y Ruta Provincial N°94; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

  • Entre calles Luis Danti, Gerónimo Ortega, Corredor Productivo y Ruta Provincial N°94; El Algarrobo. De 9.30 a 13.30 h.
  • En Ruta Provincial N°89, hacia el norte de calle La Vencedora; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.
  • Entre calles Filippini, Héctor Meli, Benito Aranda y La Gloria; Villa Bastias. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

  • En calle Fuerte San Juan, hacia el sur de Ruta Provincial N°143; Pareditas. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • En calle Pedro Vargas, entre Uruguay y Florida y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Cangallo, entre Cornú y El Libertador y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.
  • Entre calles San Martín, Balbino Arizu, Belgrano y Vicente López y Planes. De 15.30 a 19.30 h.
  • Entre calles La Bodega, Sotelo, La Primavera y Los Carolinos; Rama Caída. De 8.45 a 12.45 h.
  • En calle Rawson, entre Constanzo y Muñoz; El Cerrito. De 9.30 a 13.30 h.
  • En la intersección de Ruta Provincial N°150 y Ruta Provincial N°191; Villa 25 de Mayo. De 15.00 a 19.00 h.
  • Entre calles Mouriño, La Severina, La Pichana y Ramón Vera; Los Claveles. De 10.30 a 14.30 h.

Malargüe

  • En calle San Martín, entre Capdeville y Milagro de Los Andes y zonas aledañas. De 9.45 a 13.45 h.

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