Cómo las escuelas mendocinas usan el Mundial como herramienta educativa

La DGE autorizó a las escuelas a desarrollar actividades educativas durante el Mundial. Ya son varios los establecimientos que adhirieron al programa.

Con el Mundial de fútbol ya en marcha y el debut de la Selección argentina a horas de producirse, las escuelas mendocinas comenzaron a desarrollar las actividades previstas en el programa Mendoza Vive el Mundial 2026, la propuesta impulsada por la Dirección General de Escuelas (DGE) que utiliza la Copa del Mundo como herramienta educativa.

En ese marco, la iniciativa busca trabajar los contenidos de las distintas áreas curriculares dentro de las aulas abordando temas vinculados a historia, geografía, matemática, lengua, idiomas, ciencias naturales y educación física a partir de uno de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, como es el caso del Mundial 2026. Según indicaron desde la DGE, también se busca fortalecer competencias vinculadas al pensamiento crítico, la convivencia, la inclusión y el trabajo colaborativo.

Cabe recordar que desde la DGE autorizaron a los establecimientos educativos a organizar la visualización de los partidos de la Selección argentina cuando coincidan con el horario escolar. Sin embargo, las actividades educativas continuarán con normalidad y que las inasistencias injustificadas serán computadas.

Las acciones de las escuelas para aprovechar el Mundial En ese contexto, con la cita ecuménica ya en marcha, son varios los establecimientos de la provincia que comenzaron desarrollan actividades que involucran tanto a estudiantes como a docentes y familias. Uno de los casos es el del Jardín de Infantes N°0-124 de Las Heras, donde la comunidad educativa trabaja mediante propuestas de música, juegos y artes visuales relacionadas con el Mundial. En ese sentido, la directora de la institución, Patricia Brenot, destacó que la participación de las familias resulta clave para el desarrollo de estas experiencias. En tanto, la docente Cecilia remarcó que "es muy importante aprovechar la motivación que genera el Mundial de fútbol y transformarla en aprendizajes".

Escuelas durante el mundial 2 La DGE autorizó a los establecimientos educativos a visualizar los partidos de la Selección argentina. Gobierno de Mendoza La propuesta también llegó al Colegio Misericordia, de Ciudad de Mendoza, donde los estudiantes participan de actividades compartidas entre distintos cursos. Entre las iniciativas desarrolladas se destacan la creación de un álbum de figuritas propio, la elaboración de canciones y la realización de banderazos. La directora de Nivel Primario de la institución, Beatriz Lucero, explicó que "entre estudiantes y docentes surgen experiencias educativas muy valiosas en torno al Mundial". Además, señaló que los alumnos pueden asistir con la camiseta de la Selección argentina y participar de distintas propuestas relacionadas con el certamen.