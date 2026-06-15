Qué es el rope jumping: la peligrosa práctica extrema en la que murió una joven en Brasil

La muerte de una joven de 21 años mientras practicaba un deporte extremo en Brasil hizo encender las alarmas sobre una actividad que ganó popularidad en los últimos años: el rope jumping . Se trata de una disciplina que combina la sensación de caída libre con un sistema de cuerdas y que exige estrictos protocolos de seguridad.

El rope jumping es una modalidad de salto en altura que busca ofrecer una experiencia similar al salto base, pero con un sistema de seguridad que utiliza cuerdas de escalada. La actividad consiste en lanzarse al vacío desde acantilados, puentes o estructuras elevadas mientras el participante está sujeto a una cuerda anclada a un arnés.

Tras varios segundos de caída libre, la cuerda se tensa de manera progresiva y transforma el descenso vertical en un amplio movimiento pendular. De esta forma, el saltador queda suspendido en el aire y se balancea lateralmente, evitando el impacto contra la pared o la estructura desde la que realizó el salto.

Aunque suele compararse con el bungee jumping o puenting, el rope jumping utiliza una técnica y un sistema de cuerdas diferentes.

El bungee jumping utiliza una cuerda elástica; el rope jumping emplea cuerdas de escalada.

En el bungee jumping predominan los rebotes verticales.

En el rope jumping, tras la caída, se genera un amplio movimiento pendular.

La sensación de caída libre suele ser más prolongada en el rope jumping.

Ambos requieren protocolos de seguridad estrictos, aunque utilizan sistemas distintos.

En el bungee jumping, el participante está sujeto a una cuerda elástica que se estira durante la caída, reduce gradualmente la velocidad y luego genera varios rebotes verticales. En cambio, el rope jumping emplea cuerdas dinámicas y estáticas de escalada, con poca o nula elasticidad.

La clave está en la ubicación de los anclajes, que se colocan de forma descentrada respecto al punto de salto. Esto permite una caída libre más extensa antes de que la tensión de las cuerdas convierta el movimiento en un largo balanceo horizontal.

Debido al peligro que implica realizar estas actividades extremas, la correcta instalación de los anclajes y la revisión de cada elemento de seguridad son fundamentales antes de cada lanzamiento.

La tragedia que ocurrió en Brasil

El rope jumping quedó bajo la lupa tras el trágico accidente ocurrido en Limeira, en el estado de San Pablo. Allí, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, murió al caer desde una altura cercana a los 40 metros mientras participaba de una actividad organizada en la denominada "Ponte do Esqueleto", un antiguo viaducto ferroviario abandonado.

El accidente quedó filmado y se viralizó rápidamente debido al gran impacto que causó la imagen. En el video se puede ver cómo lanzan a la joven desde la plataforma antes de que el sistema de seguridad estuviera conectado.

Tras el hecho, las autoridades detuvieron a seis personas vinculadas a la organización de la actividad. Si bien tres fueron liberadas posteriormente, la Justicia brasileña mantiene la investigación sobre las otras tres por presuntas fallas en los protocolos de seguridad y posibles responsabilidades penales en el caso.