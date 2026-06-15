Expo Educativa 2026: Mendoza confirma que habrá transporte gratuito para estudiantes de la provincia

Los estudiantes de distintos puntos de Mendoza podrán acceder a transporte gratuito para participar en la Expo Educativa 2026, uno de los encuentros más importantes de orientación vocacional y académica de la provincia. La medida fue establecida por el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial mediante la Resolución 0851.

El beneficio alcanzará a alumnos de 4°, 5° y 6° años de Nivel Secundario Orientado, Técnico y Privado, así como a estudiantes de 3° año de la Modalidad de Jóvenes y Adultos, todos dependientes de la Dirección General de Escuelas (DGE). También incluirá a los alumnos de 4°, 5° y 6° años de Nivel Secundario dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo.

Los traslados se realizarán desde los distintos departamentos de Mendoza hasta la Terminal de Ómnibus y, desde allí, hacia la Nave Cultural, en la Ciudad de Mendoza, sede del evento.

La disposición contempla la entrega de un pasaje de ida y vuelta por día para cada estudiante beneficiario. El servicio podrá utilizarse entre las 6.00 para el viaje de ida y las 19.00 para el regreso.

Para acceder al beneficio será obligatorio presentar una credencial personal e intransferible, debidamente firmada y sellada por la autoridad del establecimiento educativo correspondiente. De esta manera, se busca facilitar la participación de estudiantes de toda la provincia y garantizar igualdad de oportunidades de acceso a la información académica y profesional.

La medida forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la orientación educativa y vocacional de quienes se encuentran próximos a definir su futuro formativo o laboral.

Una amplia oferta educativa y actividades para los jóvenes

La Expo Educativa 2026 pondrá el foco en la orientación vocacional y ofrecerá una variada agenda de talleres, espacios de consulta y actividades destinadas a estudiantes que buscan conocer opciones para continuar sus estudios. Además de las propuestas académicas, el encuentro contará con actividades lúdicas, recreativas y tecnológicas, junto con un patio de comidas para los asistentes.

El evento se llevará a cabo de manera presencial el 25 y 26 de junio en las Naves UNCuyo, Nave Creativa y Nave Cultural, ubicadas en Juan Agustín Maza 250 de la Ciudad de Mendoza, con entrada libre.

La iniciativa reunirá a instituciones de educación superior de la provincia y la región. Entre ellas participarán la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de Congreso, la Pontificia Universidad Católica Argentina, la Universidad Champagnat, la Universidad del Aconcagua, el Instituto Universitario de Ciencias Empresariales, la Universidad de Mendoza, la Universidad Juan Agustín Maza y Ciudad Universitaria, entre otras entidades vinculadas a la formación superior.