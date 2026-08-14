Underc0de Day 2026: vuelve a Mendoza la expo de tecnología y cultura digital más grande de Cuyo

El evento de tecnología más importante de la región de Cuyo regresa a Mendoza. El Underc0de Day 2026 se realizará el sábado 12 de septiembre en el Espacio Arizu de Godoy Cruz, desde las 11 hasta las 20 , con entrada libre y gratuita y cupos limitados.

Para el Underc0de Day 2026 el predio estará organizado en seis sectores. El más grande es el empresarial, con más de cuarenta stands donde las compañías de la provincia y la región mostrarán sus desarrollos, compartirán los perfiles laborales más buscados y abrirán la puerta al networking.

Las universidades e instituciones educativas también tendrán su espacio, con toda la oferta académica en carreras tecnológicas presentada de manera accesible. Las comunidades de tecnología y seguridad informática, por su parte, estarán presentes para compartir proyectos y sumar nuevos integrantes.

Para quienes buscan entretenimiento, la Arena Gamer ofrecerá consolas, PCs, torneos y premios durante toda la jornada. El sector de Ventas contará con merchandising del evento, hardware, periféricos y artículos tech. Y el Espacio Abierto sumará propuestas gastronómicas, de salud y bienestar para hacer el día más completo.

El Underc0de Day también tiene una dimensión solidaria. Quienes lleven un alimento no perecedero al stand correspondiente participarán de un sorteo especial con premios del evento, y las donaciones irán destinadas a un comedor del departamento de Luján. Además, la edición 2026 incorpora un área inclusiva con stands accesibles para personas con discapacidad.

La fundación

Detrás del evento está la Fundación Underc0de, nacida en 2011 por iniciativa del QA Engineer Danilo "Dinno" Vezzoni y un grupo de profesionales de la informática. Lo que empezó como un espacio virtual para compartir conocimientos creció hasta reunir a más de 105.000 integrantes en todo el país y varios países del mundo.

A lo largo de los años impulsó becas, capacitaciones gratuitas, encuentros educativos y asesoramiento profesional tanto para el sector público como el privado. Las inscripciones para el Underc0de Day 2026 ya están abiertas en luma.com/ldtb8901. El encuentro es en Belgrano 1335, Godoy Cruz.