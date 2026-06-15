Aseguran que la joven que murió en Brasil tras saltar haciendo rope jumping siguió viva minutos después: fuertes detalles
otMaría Eduarda cayó desde 40 metros en Limeira. Una enfermera dijo que seguía con vida y los instructores negaron las fallas en el sistema de seguridad.
Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, murió tras caer desde un puente en Limeira, Brasil, durante una actividad de rope jumping. La Justicia dictó prisión preventiva para tres instructores acusados, mientras una enfermera aseguró que la joven estuvo consciente después del impacto.
El caso conmocionó a Brasil por las imágenes registradas por varios celulares. En los videos se observa a la joven siendo cargada hacia la plataforma de lanzamiento por los tres detenidos y responsables de la actividad, antes de caer desde unos 40 metros de altura.
La práctica era presentada como una actividad recreativa habitual en la zona, aunque técnicamente no se trataba de bungee jumping, sino de rope jumping: un salto con cuerda en el que la persona queda suspendida, a diferencia del sistema con elástico que permite rebotar. Según la investigación, por motivos que aún debe determinar la Justicia, el equipo de seguridad no fue utilizado sido colocado.
Los detalles de la joven tras la caída
Además, en las últimas horas se conoció que Maria Eduarda seguía con vida después de estrellarse contra el suelo. Una enfermera que estaba fuera de servicio y se acercó para intentar asistirla, declaró ante medios locales que la joven permaneció consciente durante un breve tiempo tras el impacto.
Dias contó que habló con ella y trató de tranquilizarla, diciéndole que iba a estar bien. Sin embargo, la joven falleció poco después como consecuencia de los golpes sufridos en la caída.
La decisión de la Justicia
La Justicia brasilera ordenó la prisión preventiva de tres instructores acusados por la muerte de la joven: Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra. La resolución fue adoptada por el juez Paulo Henrique Stahlberg Natal, quien consideró que existían indicios de que los acusados intentaron abandonar el sitio del hecho y podrían interferir en la investigación.
El juez sostuvo que la muerte ocurrió en circunstancias evitables y habló de “negligencia grave” en una actividad comercial de alto riesgo. También señaló que habría existido omisión de un equipo de seguridad indispensable y advirtió sobre el riesgo de reiteración de conductas peligrosas, ya que los imputados realizaban este tipo de saltos de manera habitual sin formalización ante las autoridades municipales.
El descargo de los acusados
Los tres acusados se desentendieron de una responsabilidad directa y señalaron que el grupo no tenía designada una persona específica para atar la cuerda antes de arrojar al participante. Ya que no existía una división fija de tareas durante la actividad.
Cuando los investigadores le preguntaron si era responsable de instalar el equipo de seguridad o de realizar la inspección final antes del salto de Maria Eduarda, Egoroff respondió que no lo recordaba. Maicon Fernandes Cintra, otro de los detenidos, declaró que participó en la revisión del equipo, pero también dijo no recordar si había revisado el equipamiento utilizado en el caso de la joven.