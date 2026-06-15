Aseguran que la joven que murió en Brasil tras saltar haciendo rope jumping siguió viva minutos después: fuertes detalles

otMaría Eduarda cayó desde 40 metros en Limeira. Una enfermera dijo que seguía con vida y los instructores negaron las fallas en el sistema de seguridad.

Tras la muerte de la joven, una mujer que la socorrió reveló que estuvo viva algunos minutos.

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, murió tras caer desde un puente en Limeira, Brasil, durante una actividad de rope jumping. La Justicia dictó prisión preventiva para tres instructores acusados, mientras una enfermera aseguró que la joven estuvo consciente después del impacto.

El caso conmocionó a Brasil por las imágenes registradas por varios celulares. En los videos se observa a la joven siendo cargada hacia la plataforma de lanzamiento por los tres detenidos y responsables de la actividad, antes de caer desde unos 40 metros de altura.

Captura de pantalla 2026-06-15 a la(s) 18.54.56 Los tres trabajadores de la empresa fueron detenidos y acusados de homicidio con dolo eventual. La práctica era presentada como una actividad recreativa habitual en la zona, aunque técnicamente no se trataba de bungee jumping, sino de rope jumping: un salto con cuerda en el que la persona queda suspendida, a diferencia del sistema con elástico que permite rebotar. Según la investigación, por motivos que aún debe determinar la Justicia, el equipo de seguridad no fue utilizado sido colocado.

Los detalles de la joven tras la caída Además, en las últimas horas se conoció que Maria Eduarda seguía con vida después de estrellarse contra el suelo. Una enfermera que estaba fuera de servicio y se acercó para intentar asistirla, declaró ante medios locales que la joven permaneció consciente durante un breve tiempo tras el impacto.

Dias contó que habló con ella y trató de tranquilizarla, diciéndole que iba a estar bien. Sin embargo, la joven falleció poco después como consecuencia de los golpes sufridos en la caída.