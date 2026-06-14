La última publicación de la joven que murió tras tirarse en bungee jumping sin equipo de seguridad

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas tenía 21 años cuando falleció tras saltar en bungee jumping sin equipo de seguridad. El último posteo que realizó en redes antes de saltar.

El momento del accidente en donde la joven perdió la vida

Este sábado, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, falleció trágicamente en el estado de San Pablo, Brasil, tras caer al vacío haciendo "rope jumping", una especie de bungee jumping, desde una altura de aproximadamente 40 metros al ser lanzada sin estar sujeta a ninguna cuerda de seguridad.

El trágico episodio ocurrió en la zona conocida como la "Ponte do Esqueleto", un antiguo viaducto ferroviario abandonado que es frecuentado por aficionados al rope jump (una disciplina similar al bungee jumping pero que utiliza cuerdas de escalada sin elasticidad).

Los instructores de la empresa organizadora, identificada como Entre Cordas, lanzaron a la joven desde la plataforma antes de que el equipo de seguridad fuera acoplado correctamente.