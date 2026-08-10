Pensaban que esta recóndita isla medieval en Noruega ya no tenía secretos, pero apareció un nuevo hallazgo

El hallazgo se produjo en uno de los sitios religiosos más importantes de Noruega y volvió a demostrar que todavía queda mucho por descubrir bajo tierra.

Durante casi dos siglos, arqueólogos estudiaron las ruinas de Selja, una pequeña isla de Noruega. Parecía que sus principales estructuras estaban identificadas, pero un nuevo hallazgo cambió el panorama: los investigadores detectaron restos de una construcción desconocida fuera de los límites del antiguo monasterio. El hallazgo, relacionado con la isla medieval, arroja nueva luz sobre su historia.

La investigación está a cargo del Instituto Noruego para la Investigación del Patrimonio Cultural (NIKU). Mediante radares capaces de observar lo que permanece enterrado sin necesidad de excavar completamente el terreno, los especialistas localizaron una enorme base de piedra que parte desde la zona cercana al antiguo puerto y continúa hacia el sur de la isla.

Y no se trata precisamente de una pared pequeña. La estructura tiene alrededor de dos metros de espesor y pudo seguirse durante al menos 13 metros, aunque continúa bajo tierra y todavía se desconoce hasta dónde llega. Para el arqueólogo Regin Meyer, sus dimensiones muestran que allí existió una construcción importante.

El hallazgo que reescribe la historia de la isla Por ahora, nadie sabe exactamente qué había allí. Los investigadores intentan determinar si la estructura perteneció al monasterio benedictino que se expandió entre los siglos XII y XIV, si estuvo relacionada con el obispado establecido en la isla alrededor del año 1068 o si podría ser todavía más antigua. Para resolverlo ya fueron tomadas muestras del suelo y materiales que permitirán fechar la construcción.

El hallazgo apareció fuera de los límites conocidos del antiguo monasterio de Selja, en Noruega. Regin Meyer / NIKU Selja ocupa un lugar especial en la historia medieval noruega. Según las antiguas sagas, Santa Sunniva y sus compañeros llegaron a la isla durante el siglo X y murieron allí. Con el tiempo, el lugar se convirtió en un importante centro religioso, con iglesias, peregrinos, un obispado y posteriormente un monasterio benedictino.