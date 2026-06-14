Detuvieron a tres empleados por la muerte de la joven que saltó en bungee en Brasil

La víctima fue arrojada desde 40 metros en el "Ponte do Esqueleto". Ahora, la Justicia investiga si el salto fue autorizado sin elementos de seguridad.

Tres empleados quedaron detenidos por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que cayó desde 40 metros durante un salto de bungee jumping en Brasil. La investigación apunta a una posible autorización de la práctica sin el elemento de seguridad clave.

La Policía Civil había detenido inicialmente a seis personas vinculadas a la organización de la actividad extrema realizada en el Ponte do Esqueleto. Sin embargo, después de las primeras declaraciones ante las autoridades, tres de los involucrados recuperaron la libertad y otros tres quedaron en prisión mientras avanza la causa.

Detenidos Brasil Joven X/@AlertaMundial Los tres detenidos por la muerte de la joven Los detenidos son un bombero civil de 32 años, señalado como el líder del grupo, y dos hombres de 42 y 27 años. Los tres fueron imputados por el delito de homicidio con dolo eventual, una figura penal que se aplica cuando una persona, aunque no tenga intención directa de matar, asume el riesgo de provocar una muerte con su conducta.

rope jumping X En este caso, la investigación judicial busca determinar qué grado de responsabilidad tuvieron los empleados en la muerte de la joven de 21 años. La hipótesis central es que los responsables de la actividad autorizaron el salto sin colocar la cuerda de seguridad, considerada el elemento esencial para una práctica de bungee jumping.