Insólita tragedia en Brasil: quién era la joven que murió tras tirarse en bungee jumping

María Eduarda, la joven de 21 años, murió tras ser lanzada desde 40 metros sin cuerdas de seguridad en una actividad recreativa en Brasil.

La tragedia ocurrió este sábado, donde María Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven brasileña de 21 años, murió durante una práctica recreativa en el Ponte do Esqueleto. Donde fue lanzada desde unos 40 metros de altura sin que estuvieran instaladas las cuerdas de seguridad necesarias.

La joven murió en el momento tras ser lanzada durante una actividad recreativa de bungee jumping, sin que estuvieran colocadas las cuerdas de seguridad.

Tragedia en Brasil joven La joven se encontraba junto a su pareja en el momento de la tragedia. Quién era la joven que murió en Brasil La joven era residente de Jandira, en la región metropolitana de Sâo Paulo, Brasil. Tenía 21 años y se desempeñaba como profesional en Educación Física y Gestión Deportiva. En sus redes sociales, además, compartía contenidos vinculados con la naturaleza, el bienestar y las actividades al aire libre.

Joven tragedia brasil Las historias que había compartido la joven en redes sociales. G1 Horas antes del episodio fatal, había realizado posteos en Instagram de imágenes del lugar donde ocurrió la tragedia, donde había escrito: “¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?”.

Cómo ocurrió la tragedia en el Ponte do Esqueleto El accidente se produjo durante una actividad recreativa en el Ponte do Esqueleto. De acuerdo con el relato de un testigo que estaba allí, los responsables de la práctica habrían autorizado el salto sin colocar previamente la cuerda de seguridad. Tras el accidente, intervinieron efectivos de Bomberos y personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias.