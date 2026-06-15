Anses: cuánto cobrará un jubilado con la mínima en julio

La Anses confirmó el aumento de julio. Con el ajuste por movilidad y el bono extraordinario, así quedará el haber mínimo el próximo mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el incremento que percibirán los jubilados y pensionados a partir del próximo mes. Con la aplicación de la fórmula de movilidad vigente, los haberes tendrán una actualización basada en el último dato oficial de inflación de 2,1 por ciento.

El nuevo haber mínimo y el impacto del bono A partir de julio, el incremento mensual impactará directamente en la escala salarial previsional y se espera que la jubilación mínima pase a ser de $411.787,67.

Sin embargo, el Gobierno nacional ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el piso salarial. De esta manera, al sumar ambos conceptos, el monto total de bolsillo que cobrará un jubilado de la mínima ascenderá a $481.787,67. Este refuerzo económico sigue resultando una pieza clave para sostener el ingreso de millones de beneficiarios frente al costo de vida.

Se trata de un bono de refuerzo que llega a los $55.000 Foto: Analía Melnik/MDZ La jubilación mínima superará los $480.000 al sumar el bono extraordinario. Foto: Analía Melnik/MDZ Cómo quedan las demás prestaciones de Anses El ajuste generalizado también modificará los montos de otras asignaciones y pensiones no contributivas que administra el organismo previsional. La escala para el próximo mes quedará conformada de la siguiente manera sin contar el bono:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $329.460,13.

Pensiones No Contributivas (PNC): $288.251,36.

Prestación Básica Universal (PBU): $188.374,06. Cómo se calcula el aumento de julio Desde la entrada en vigencia del Decreto 274/24, las jubilaciones y pensiones que paga la Anses se actualizan todos los meses en función de la inflación. Para definir cada incremento, se toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec con dos meses de retraso.