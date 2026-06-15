Cómo estará el tiempo este martes en Mendoza: vientos variables y ascenso de la temperatura

Desde Contingencias Climáticas anticiparon una jornada "parcialmente nublada" en Mendoza, aunque con una máxima agradable.

La nubosidad se mantendrá durante toda la jornada.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 16 de junio una jornada parcialmente nublada en Mendoza, con vientos variables y ascenso de la temperatura. La mínima esperada es de 5ºC y la máxima de 16ºC.

Así estará el tiempo este martes en Mendoza Viento: brisa leve del norte entre las 12:00 hs. y las 18:00 hs., afectando la franja Este provincial.

brisa leve del norte entre las 12:00 hs. y las 18:00 hs., afectando la franja Este provincial. Nubosidad: amanece seminublado, alternando con sectores más nublados en prácticamente todo el llano provincial. Esta condición se mantendrá durante toda la jornada.

amanece seminublado, alternando con sectores más nublados en prácticamente todo el llano provincial. Esta condición se mantendrá durante toda la jornada. Alta Montaña: cielo seminublado a nublado. No se observan precipitaciones. El pronóstico para los próximos días El miércoles las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con poco cambio de la temperatura. Esto se modificará recién el jueves, cuando se espera que la máxima ascienda y llegue a los 18ºC.