Edemsa anunció cortes de luz en 9 departamentos este miércoles: zonas y horarios
La empresa de electricidad anticipó cortes de luz en varias zonas de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 17 de junio. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son nueve los departamentos de la provincia en los que el servicio se verá afectado a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este miércoles 17/6
Guaymallén
- En Ruta Provincial N°50, entre loteo Garden House y loteo La Lechería y zonas aledañas; Kilómetro 8. De 9.15 a 13.15 h.
Las Heras
- En Ruta N°7, camino a Puente Del Inca. De 11.00 a 15.00 h.
Lavalle
- En calle Dorrego, entre Montenegro y Palomares. En el barrio Nuevo Vergel y zonas aledañas; En Vergel. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- Entre calles Los Fresnos, Los Arces, Los Álamos y Las Catalapas y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En calle Quiroga, hacia el norte de Costa Canal Uco, afecta calle Constantini; Eugenio Bustos. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Ejército de Los Andes, carril Casas Viejas, José Lencinas y Ruta Nacional N°40. En los barrios Las Calandrias, Maipo, El Malal y Mutual Libertad y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- Entre calles Bombal Sur, Argentina, callejón Ruano y Ruta Provincial N°92. De 9.15 a 13.15 h.
Tupungato
- En calle N°6, entre calle B y El Álamo; Cordón Del Plata. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle La Carrera (ó Ruta Provincial N°89), entre Escuela N°4-0260 Alma de Montaña y cruce del Río Anchayuyo; San José. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- Entre calles Balbino Arizu, Vélez Sárfield, Juan Cobos y Ruta Nacional N°143; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.
- Entre calles Avecilla, La Correina, Gaviola y callejón Agrario; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Dean Funes, Roca, Las Aucas y Juarez Celman y áreas adyacentes. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Blas Parera, Fray Inalicán, Ballofet y Quiroga y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.
Malargüe
- Entre calles Esquivel Aldao, Fray Luis Beltrán, Villa del Milagro y Capdeville Oeste y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.