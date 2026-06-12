Cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este fin de semana
Edemsa anticipó que el servicio se verá afectado en un departamento de Mendoza tanto el sábado como el domingo.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 13 y domingo 14 de junio. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en distintas zonas de San Carlos a lo largo del fin de semana.
Cortes de luz programados para el sábado 13/6
San Carlos
- En calle La Salada, entre Soriano y loteo Moreno. De 9.00 a 10.30 h.
- En calle Aguirre, entre Muzaber y Ruta Nacional N°40; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.
Cortes de luz programados para el domingo 14/
San Carlos
- En la Ruta Nacional N°40 Vieja, entre barrio Chacón y Ruta Provincial N°92; La Consulta. De 9.30 a 11.30 h.