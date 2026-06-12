Enzo Pérez comenzó su retorno a Mendoza

La tierra de origen siempre llama. Enzo Pérez , uno de los jugadores más emblemático que Mendoza ha aportado al fútbol nacional, inició conversaciones para su vuelta.

Tuvo una reunión con dirigentes de Deportivo Maipú y se explayó brindando consideraciones para su retorno al club de origen de su extraordinaria y vasta trayectoria.

Maipú, Godoy Cruz, Estudiantes de la Plata, el fútbol europeo, capitán de Valencia, River Plate con varios títulos, entre ellos la Copa Libertadores, vuelta a Estudiantes y campeonato, para concluir ahora en Argentinos Juniors, fueron las instituciones donde exhibió sus grandes dotes.

1) Debe solucionar el tema del colegio para sus hijos. Falta que transiten medio año del actual período escolar.

2) Definir su desvinculación del club de La Paternal . Enzo no está jugando de titular en Argentinos y su salario es muy elevado (eso no sería un condicionante que impondría a Maipú). El mismo sabe que al no ser gravitante en el primer equipo, los dirigentes porteños deberían facilitar su salida adelantada.

3) Importante : dejó asentado su expresa intención de involucrarse en “algo más que su rol de jugador”. ¿Comienzo de un rol de dirigente? Belloso en Central, Milito en Racing, Riquelme en Boca, todos jugadores en su momento, son, en el presente, presidentes en sus clubes. ¿Estará Enzo pensando en emularlos?

El crack maipucino y su familia desean volver a vivir en Mendoza. Está dando los primeros pasos. Bienvenido.