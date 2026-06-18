Cortes de luz programados en 7 departamentos de Mendoza este viernes: en qué zonas y horarios
Desde Edemsa dieron a conocer cuáles son las zonas de la provincia en las que habrá cortes de luz a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 19 de junio. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son siete los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este viernes 19/6
Guaymallén
- En calle Julio A. Roca, entre Moctezuma y Rópolo. Entre calles Rópolo, Cabildo, Esmeralda e Higueritas. Entre calles La Purísima, Julio A. Roca, Higueritas, Rópolo y zonas aledañas; Buena Nueva. De 8.30 a 12.30 h.
Las Heras
- Entre calles Bufano, Lisandro Moyano, Dorrego, Olascoaga y adyacencias; El Resguardo. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Lavalle, hacia el oeste de callejón N°9, y áreas adyacentes; El Algarrobal. De 10.00 a 12.30 h.
Luján
- En la Lateral Oeste del Acceso Sur, hacia el sur de calle Samuel Villanueva, y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 9.30 a 12.00 h.
Maipú
- Entre calles Nueva, Perito Moreno, Proyectada I366, El Paraíso y adyacencias; Santa Blanca. De 8.45 a 12.45 h.
- En calle Las Margaritas, entre Mischeni y Ruta Provincial N°20, y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- En el Corredor Productivo (Ruta Provincial N°94). En el barrio Costa Canal II; Cordón del Plata. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle La Vencedora (o La Estancia), entre Estancia Silva y finca La Niña Alba. En el Departamento General de Irrigación, camino hacia Dique Las Tunas; Gualtallary. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- En calle Independencia, entre Arequipa Suárez y Sixto Videla Sur; La Consulta. De 9.15 a 13.15 h.
San Rafael
- En la Ruta Nacional N°144, entre El Sosneado y Loma Amarilla. De 8.00 a 12.00 h.
- En la intersección las Rutas Nacional N°40 y N°220. En Sominar; El Sosneado. De 13.00 a 17.00 h.
- Entre la Ruta Nacional N°146 y calles Longi, Vargas y El Vidalino; La Llave. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Casnati, Benielli, Blas Parera, Las Aucas y Rocas. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Larga Vieja, entre Ruta Nacional N°143 y calle N°15; Atuel Norte. De 15.30 a 19.30 h.
- Entre calles Namuncurá, Edison, 1 de Mayo y Adolfo Calle. De 9.00 a 13.00 h.