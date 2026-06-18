Anses: quiénes cobran hasta $363.000 por la prestación por desempleo en junio de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó los montos actualizados de la Prestación por Desempleo para junio de 2026, un beneficio clave destinado a trabajadores que perdieron su empleo formal sin causa justificada. Así quedarán las actualizaciones para lo que resta del mes.

Según informó el organismo, el monto mensual que perciben los beneficiarios varía de acuerdo con los aportes y el salario previo del trabajador, con un mínimo cercano a los $181.500 y un máximo que puede alcanzar los $363.000. Este cálculo se realiza en base al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos seis meses trabajados, respetando topes definidos por el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La prestación está dirigida a empleados en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa, afectados por el cierre de la empresa, la finalización de contratos o situaciones similares. También pueden acceder trabajadores eventuales o de temporada, siempre que cumplan con los requisitos de aportes establecidos por la normativa vigente.

Entre las condiciones principales, se exige haber realizado contribuciones al sistema previsional durante un período mínimo previo al despido. En el caso de trabajadores permanentes, deben acreditar al menos seis meses de aportes en los últimos tres años. Para trabajadores temporarios, se requieren mayores períodos de actividad comprobable.

Además del ingreso mensual, el beneficio incluye la continuidad de la cobertura de salud, el acceso a asignaciones familiares y el cómputo del tiempo como aportes jubilatorios, lo que brinda una contención integral durante la etapa de desempleo.

Otro punto clave es el plazo de solicitud: el trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la desvinculación laboral. En caso de demora, se descuentan días del beneficio.

La duración de la prestación varía según los aportes realizados, pudiendo extenderse entre 2 y 12 cuotas mensuales. De esta manera, el programa busca acompañar a los trabajadores mientras intentan reinsertarse en el mercado laboral en un contexto económico desafiante.

Con estos valores actualizados, la Prestación por Desempleo se mantiene como una de las principales herramientas de asistencia social para personas desocupadas en Argentina.