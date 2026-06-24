Cortes de luz en seis departamentos de Mendoza: en qué zonas y a partir de qué hora
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de la provincia en las que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 25 de junio. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son seis los departamentos de la provincia en los que se verá afectado el servicio eléctrico: Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este jueves 25/6
Luján
- En calle Bella Vista, entre Cipolletti y Cobos, y zonas aledañas; Perdriel. De 9.15 a 13.15 h.
- En Avenida del Sol, entre Las Vegas y Piedras Blancas. En el barrio Valle del Sol y adyacencias; Potrerillos. De 10.30 a 14.30 h.
Maipú
- En calle Paraíso y callejón Arizu, hacia el sur de Ruta Provincial N°60. En calle Proyectada I368 y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 15.00 h.
- En calle Las Carpas, hacia el sur de 9 de Julio, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 11.15 a 14.00 h.
- En calle Proyectada I41, hacia el oeste de Los Salamanquinos, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 8.45 a 11.00 h.
Tupungato
- En calle La Vencedora, entre Ruta Provincial N°89 y bodega Per Se; Gualtallary. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle N°6, entre calles “B” y El Álamo. En calle “C”; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
- En la Ruta Provincial N°89, hacia el noreste de calle La Gloria. En zona de La Carrera y en barrio Estancia Cerros del Mesón; San José. De 9.45 a 13.45 h.
San Carlos
- En el Carril Nacional, entre calles Pascual Suárez y Santander. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle José Vicente Zapata, entre San Martín y Ruta Provincial N°92. En calles Elvira Bustos e Independencia, hacia el este de Combes; La Consulta. De 10.30 a 14.30 h.
- En calle Bernardo Quiroga, entre Independencia y Costa Canal Uco; La Consulta. De 9.30 a 13.00 h.
San Rafael
- Entre calles Florida, Los Cactus, Las Moreras y Pedro Vargas. De 13.00 a 17.00 h.
- Entre calles La Fábrica, Línea Los Palos, Los 3 Puentes y Ruta Provincial N°200; Jaime Prats. De 10.30 a 14.30 h.
- En la intersección de Rutas Provinciales N°160 y N°165 y áreas adyacentes; Cañada Seca. De 10.15 a 14.15 h.
- Entre calles Los Maitenes, Costa de las Vías, Hipólito Yrigoyen y Ruta Nacional N°143; Capitán Montoya. De 11.00 a 15.00 h.
Malargüe
- Entre calles Villa del Milagro, Heriberto Campo, Santa Cruz y Fortín Malargüe. De 9.30 a 13.30 h.