Estas son las 9 empresas que pujan por realizar una obra de casi US$ 50 millones en Mendoza

El Gobierno Provincial sigue avanzando en la realización de obras públicas con los US$ 1.023 millones de los fondos del resarcimiento. En este caso, el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Energía, Jimena Latorre, abrieron los sobres de ofertas en la licitación para la construcción de la nueva Estación Transformadora Mendoza Norte 220/132 kV y obras complementarias.

Los trabajos serán importantes y demandarán por lo menos una inversión de US$ 48 millones, según lo que corresponde al presupuesto oficial.

Tal como se conoció este jueves por la mañana, son 5 los oferentes que competirán por esta obra, que está dentro de un plan integral de infraestructura energética ambicioso por parte de la provincia:

Desde el Gobierno detallaron que la construcción de la Estación Transformadora Mendoza Norte forma parte de un programa integral de inversiones energéticas impulsado por la Provincia.

Esta obra se suma a las ya adjudicadas o en proceso para Valle de Uco, La Dormida y el Sur provincial, conformando un esquema de infraestructura eléctrica "sin precedentes en las últimas décadas", tal como expresó Latorre.

Fortalecer la matriz energética mendocina

La Estación Transformadora Mendoza Norte forma parte de un plan a nivel provincial que incluye también la construcción de la Estación Transformadora Valle de Uco, la obra El Marcado-La Dormida y el reciente inicio del proceso licitatorio para una nueva línea de alta tensión de 132 kV que conectará San Rafael con General Alvear.

"Con estas cuatro grandes obras estamos en condiciones de afirmar que se trata del plan más importante de infraestructura eléctrica desarrollado en Mendoza en los últimos tiempos, con el objetivo de fortalecer el sistema y acompañar el crecimiento productivo”, dijo la ministra.

Inauguración de la Estación Transformadora Pareditas, en diciembre del año pasado.

En relación con las obras actualmente en ejecución y planificación, Cornejo explicó que “Mendoza está trabajando y avanzando lo más rápido que se puede para revertir ese retraso en infraestructura. Tenemos cuatro proyectos de transporte eléctrico distribuidos en todos los oasis de la provincia que son imprescindibles para ampliar nuestra capacidad energética”.

Asimismo, remarcó que las iniciativas permitirán brindar factibilidad a nuevos emprendimientos, ampliar la cobertura del servicio y fortalecer zonas productivas.

La obra contempla la construcción de una nueva estación transformadora de 220/132 kV, su vinculación al sistema de transporte eléctrico existente, la ejecución de nuevas líneas de alta tensión y la ampliación de instalaciones asociadas. Estas intervenciones permitirán mejorar la confiabilidad, la capacidad operativa y la calidad del servicio eléctrico en la provincia.

Detalles de las obras

Con un presupuesto oficial financiado con recursos del Fondo del Resarcimiento de la Promoción Industrial por US$ 48,6 millones y un plazo de ejecución previsto de 24 meses, se trata de una de las obras más relevantes para la red de transporte eléctrico provincial por su impacto en la calidad, seguridad y capacidad de abastecimiento del sistema.

El proyecto fue desarrollado a través del Fopiatzad, con asistencia técnica especializada de Emesa, que participó en el análisis, la revisión de ingeniería y los aspectos regulatorios mediante un equipo multidisciplinario de profesionales con experiencia en infraestructura eléctrica de alta tensión.

La nueva infraestructura incrementará la capacidad de abastecimiento energético en una de las zonas con mayor crecimiento de Mendoza, aportando mayor seguridad al sistema y generando condiciones favorables para futuras inversiones y nuevos desarrollos productivos.

Por último, Latorre destacó la relevancia de la Estación Transformadora Mendoza Norte para el fortalecimiento del sistema eléctrico del Gran Mendoza y para el desarrollo de nuevos proyectos productivos.

En ese sentido, afirmó que “desarrollos como PSJ necesitan la factibilidad que otorgará esta línea para poder avanzar con sus propias inversiones”, al tiempo que remarcó que la obra aportará mayor robustez, calidad y seguridad energética a la zona más densamente poblada de la provincia.