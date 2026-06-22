Abren inscripciones de empresas interesadas en sumar Inteligencia Artificial a sus procesos

El IES Tomas Alva Edison convoca a empresas e instituciones a recibir pasantes de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

Los alumnos del IES Tomás Alva Edison de la carrera de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

El Instituto de Educación Superior Tomás Alva Edison abrió una convocatoria destinada a empresas, instituciones, organizaciones y emprendimientos que deseen vincularse con estudiantes de segundo año de la carrera de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial a través de sus Prácticas Profesionalizantes 2026.

Las empresas podrán recibir alumnos que mejores procesos con Inteligencia Artificial. IES Tomás Alva Edison Empresas e Inteligencia Artificial La propuesta busca generar un primer acercamiento de los estudiantes al mundo laboral mediante el trabajo sobre desafíos reales planteados por organizaciones de distintos sectores. En esta oportunidad, la convocatoria está especialmente orientada a empresas no tecnológicas, interesadas en explorar oportunidades de mejora, análisis de información, optimización de procesos o desarrollo de soluciones basadas en datos.

Las pasantías están abiertas a empresas de todos los rubros, excepto tecnológicas. Archivo Las prácticas tienen un carácter formativo y no rentado, con una dedicación estimada de cuatro horas semanales, acompañadas por docentes de la institución y enmarcadas en los objetivos pedagógicos de la carrera.

"Muchas organizaciones cuentan con información valiosa, procesos que podrían optimizarse o necesidades que aún no han sido abordadas desde una perspectiva analítica. Nuestros estudiantes pueden aportar una mirada innovadora y propuestas concretas para comenzar a trabajar sobre esos desafíos", explicaron desde el IES Tomás Alva Edison.

Las organizaciones participantes podrán presentar problemáticas, oportunidades de mejora o ideas de proyectos vinculados con áreas como: