La publicación técnica de Claude confirma que el despliegue corporativo enfrenta trabas en la gestión de la información.

El avance de los sistemas de automatización expone contradicciones operativas entre la capacidad de procesamiento de los algoritmos y la desorganización de los registros corporativos, especialmente con Claude. El desempeño de Teramot aborda esta problemática mediante el diseño de una plataforma independiente que acondiciona las bases de datos empresariales para el uso correcto de los modelos de lenguaje.

El diagnóstico de Anthropic sobre los límites de Claude La divulgación de un informe de ingeniería por parte de los creadores de la herramienta informática dejó en evidencia las barreras logísticas que condicionan la adopción tecnológica en las organizaciones. El documento detalla que la implementación de asistentes virtuales requiere meses de tareas de infraestructura y una supervisión humana constante para obtener diagnósticos corporativos válidos. La empresa estadounidense reconoció que la potencia de cálculo de los algoritmos resulta insuficiente si las redes de información de origen carecen de un ordenamiento previo.

Claude admite sus limitaciones en relación a los datos. Claude Frente a este escenario de complejidad técnica, la firma de origen nacional sostiene que el núcleo del conflicto radica en confundir la naturaleza de los registros informáticos con las propiedades ordinarias del software de oficina. Los modelos avanzados de inteligencia artificial poseen las facultades lógicas para formular consultas complejas e interpretar contenidos sofisticados, pero no consiguen descifrar de modo autónomo las ambigüedades estructurales y las contradicciones conceptuales que las compañías acumulan durante sus períodos de actividad comercial.

Una arquitectura de datos eficiente y autónoma La propuesta de la compañía argentina propone una metodología de automatización basada en un esquema de lago de datos estructurado. Esta tecnología aplica transformaciones matemáticas fijas y metadatos relacionales que facultan a las herramientas de análisis a consultar información gobernada en lugar de tener que adivinar los parámetros mediante inferencias probabilísticas. Este proceso constructivo elimina la necesidad de disponer de departamentos enteros de ingeniería dedicados a la limpieza manual de los ficheros informáticos.

Los algoritmos de Teramot estructuran las bases de datos corporativas para impedir errores de interpretación en los asistentes virtuales. Teramot Luego de tres años de investigaciones de mercado y despliegues experimentales en América Latina, la startup concretó el lanzamiento de una versión de gestión autónoma en febrero de 2026.