La Inteligencia Artificial que salva vidas: cómo la tecnología le devuelve al médico el tiempo para cuidar

Mientras los sistemas de salud de América Latina enfrentan la doble presión de la escasez de recursos y la sobrecarga de los profesionales médicos , la Inteligencia Artificial empieza a mostrar resultados concretos: diagnósticos más rápidos, consultas más humanas y hospitales que hacen más con menos.

Existe una paradoja silenciosa en la medicina actual: los médicos , entrenados durante años para escuchar y cuidar, pasan buena parte de su jornada escribiendo registros clínicos, completando formularios y navegando sistemas informáticos. El resultado es predecible: agotamiento, errores por saturación y, sobre todo, menos tiempo para el paciente. La Inteligencia Artificial llegó para atacar exactamente ese problema. De esta manera, Sonda , empresa líder en transformación digital en la región, integra hoy herramientas de IA que están cambiando la forma en que se atiende, se diagnostica y se gestiona la salud . La Inteligencia Artificial no viene a reemplazar al médico , sino a liberarlo de las tareas mecánicas que hoy lo agotan. No se trata de reemplazar al profesional, sino de quitarle de encima el peso burocrático que lo aleja del consultorio. Una de las soluciones más significativas en este campo es Speaknosis, herramienta que captura la conversación natural entre médico y paciente y genera automáticamente el registro clínico estructurado. Sin tipeo, sin interrupciones, sin mirar la pantalla.

Los médicos, entrenados durante años para escuchar y cuidar, pasan buena parte de su jornada escribiendo registros clínicos, completando formularios y navegando sistemas informáticos.

Ese último dato dice algo que los indicadores de eficiencia rara vez muestran: cuando el médico deja de escribir, el paciente lo nota. La consulta se vuelve una conversación real. Nuestro propósito es que la tecnología trabaje para las personas, permitiendo que el profesional de la salud recupere el contacto visual y la empatía en cada consulta.

El tiempo es el recurso más crítico en medicina. Un ACV no diagnosticado en los primeros minutos puede dejar secuelas permanentes. Un nódulo pulmonar ignorado puede convertirse en un cáncer avanzado. La plataforma InteliMed.ai opera exactamente en ese espacio donde los segundos importan. Contar con una plataforma de IA unificada permite a los sistemas de salud pasar de una medicina reactiva a una proactiva.

Con más de 10.000 imágenes analizadas y una especificidad superior al 99%, esta solución aplica algoritmos de alta precisión en cuatro áreas críticas:

ACV y hemorragias intracraneales: detección en segundos para priorizar la atención de urgencia.

Oncología (mama y pulmón): identificación de nódulos sospechosos en mamografías y tomografías, reduciendo los falsos negativos.

Traumatología: detección automática de fracturas, clave para guardias con alta demanda.

Informes radiológicos: la IA prellena el documento, acelerando el flujo hasta el médico tratante.

Una de las grandes fricciones en la adopción de tecnología médica es la fragmentación: sistemas que no hablan entre sí, soluciones que requieren infraestructura específica, integraciones costosas. La propuesta de Sonda resuelve este problema con una arquitectura PACS agnóstica, compatible con cualquier sistema de archivo de imágenes ya instalado en el hospital. Esto permite centralizar decenas de soluciones bajo un mismo flujo, sin reemplazar la infraestructura existente. El resultado no es solo eficiencia operativa: es estandarización diagnóstica. Cada paciente, sin importar en qué hospital sea atendido, recibe un diagnóstico construido sobre los mismos estándares globales. Con diagnósticos más tempranos en enfermedades críticas como el cáncer o eventos cardiovasculares, no solo salvamos vidas, sino que hacemos que el sistema de salud sea sostenible para las próximas generaciones.

El tiempo es el recurso más crítico en medicina. Archivo.

Los números que resumen el impacto

20 segundos: tiempo promedio en que la IA genera un informe clínico estructurado.

genera un informe clínico estructurado. 95,5%: de los pacientes recomienda el uso de estas herramientas para mejorar la atención.

+79 dispositivos disponibles en el portafolio de Sonda, todos con aprobaciones regulatorias (FDA/CE) y cumplimiento de normativas ISO e Hipaa.

La medicina del futuro no es la que tiene más máquinas: es la que logra que esas máquinas trabajen en silencio, en segundo plano, para que el médico pueda hacer lo que ninguna tecnología puede reemplazar: estar presente.

* Jorge Dinamarca, VP LATAM Healthcare en Sonda.