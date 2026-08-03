Científicos argentinos desarrollaron una IA para prevenir la ceguera por diabetes

La diabetes puede afectar distintos órganos del cuerpo, pero uno de los riesgos menos conocidos es el daño que produce sobre la retina. Esa complicación, llamada retinopatía diabética, es hoy la principal causa de pérdida visual prevenible en adultos en edad productiva y, muchas veces, avanza durante años sin provocar síntomas. Frente a ese escenario, un grupo de investigadores del Conicet desarrolló una plataforma basada en inteligencia artificial para detectar de manera temprana los casos de riesgo.

La herramienta se llama Retinar y fue creada luego de más de una década de investigación en análisis de imágenes médicas y trabajo conjunto con profesionales de la salud. Su objetivo es ampliar el acceso al control oftalmológico, especialmente en lugares donde conseguir un turno con un especialista resulta más difícil.

El desarrollo nació en el Instituto de Investigación en Plasmas Densos y sus Aplicaciones (PLADEMA), dependiente de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), bajo la conducción del investigador del Conicet José Ignacio Orlando. El proyecto también reúne especialistas en inteligencia artificial y médicos oftalmólogos que trabajaron para transformar años de investigación en una herramienta que pueda utilizarse dentro del sistema sanitario argentino.

La retinopatía diabética aparece cuando los niveles elevados de glucosa dañan los vasos sanguíneos de la retina. El mayor problema es que, en sus primeras etapas, la enfermedad puede avanzar sin afectar la visión, por lo que muchas personas llegan al diagnóstico cuando el deterioro ya es irreversible. Por ese motivo, los controles oftalmológicos periódicos son fundamentales para quienes tienen diabetes .

El sistema automatiza parte del análisis de imágenes de retina para que los especialistas puedan concentrarse en los casos de mayor riesgo.

Sin embargo, esos controles no siempre son posibles. La falta de especialistas en algunas regiones, las largas distancias y las dificultades para conseguir turnos hacen que muchas personas queden sin el seguimiento recomendado. Es justamente allí donde la teleoftalmología aparece como una alternativa para acercar el diagnóstico a los pacientes.

Retinar aprovecha esa modalidad. Personal de salud capacitado puede tomar imágenes del fondo de ojo en hospitales o centros de atención primaria y la plataforma analiza automáticamente si las fotografías tienen la calidad suficiente y si presentan signos compatibles con retinopatía diabética. De esa manera, los especialistas reciben primero los estudios con mayor riesgo y pueden priorizar la atención.

La Inteligencia artificial asiste, pero no reemplaza

La inteligencia artificial no reemplaza a los médicos: ayuda a detectar casos de riesgo y priorizar la atención de pacientes con diabetes. Conicet

Uno de los aspectos que remarcan los investigadores es que la inteligencia artificial no toma decisiones médicas. La plataforma organiza la información, clasifica los casos y ayuda a optimizar el trabajo, pero el diagnóstico final sigue estando en manos del oftalmólogo. Ese modelo combina la rapidez del procesamiento automático con la experiencia de los profesionales de la salud.

El entrenamiento del sistema requirió analizar decenas de miles de imágenes de retina obtenidas con distintos equipos y en diferentes hospitales. El objetivo fue desarrollar un algoritmo que pudiera funcionar correctamente más allá del lugar donde se capturen las fotografías, evitando depender de un único tipo de equipamiento.

Los primeros resultados ya comenzaron a verse en hospitales de Tandil, Florencio Varela y Necochea. En Tandil fueron evaluados 269 pacientes y uno de cada cuatro presentó signos compatibles con una retinopatía que requería una atención prioritaria. Además, durante las primeras implementaciones la plataforma alcanzó una sensibilidad del 100% para detectar los casos de riesgo.

Un desarrollo que sigue creciendo

La tecnología ya comenzó a utilizarse en hospitales argentinos y busca ampliar el acceso al diagnóstico temprano de una enfermedad silenciosa. Conicet

Después de años de investigación, el proyecto dio un nuevo paso con la creación de Retinar S.A.S., una empresa de base tecnológica surgida a partir del trabajo conjunto entre investigadores del Conicet y especialistas clínicos. La intención es garantizar la continuidad del desarrollo y facilitar que la herramienta llegue a más instituciones de salud del país.

Mientras la plataforma continúa incorporándose a nuevos hospitales, el equipo ya trabaja en nuevas funciones. Entre ellas aparecen modelos de inteligencia artificial capaces de asistir la elaboración de informes oftalmológicos y ampliar el diagnóstico hacia otras enfermedades de la retina. El objetivo final sigue siendo el mismo: utilizar el conocimiento científico desarrollado en Argentina para ofrecer soluciones concretas a problemas reales de salud y evitar que más personas pierdan la visión por una enfermedad que puede detectarse a tiempo.