La inteligencia artificial no reemplaza al talento humano, lo vuelve más valioso

La Inteligencia Artificial está transformando el mercado laboral , impulsando una mayor demanda de habilidades humanas como liderazgo , creatividad y capacidad de toma de decisiones, al tiempo que genera diferencias cada vez más marcadas entre las empresa s que logran aprovechar su potencial y aquellas que avanzan más lentamente en su adopción.

Así lo revela el informe “PwC 2026 AI Jobs Barometer”, basado en el análisis de más de mil millones de ofertas de empleo en 27 territorios. El estudio identifica la aparición de un mercado de trabajo “de dos velocidades”: por un lado, los empleos “profesionalizados”, donde la IA potencia el desempeño de especialistas y expertos; por otro, los empleos “democratizados”, donde la tecnología facilita que determinadas tareas puedan ser realizadas por personas con menor nivel de experiencia o especialización.

Según el informe, los puestos profesionalizados crecen al doble de velocidad que los democratizados y registran un crecimiento salarial 42% superior. En este contexto, la inteligencia artificial no reemplaza el conocimiento humano, sino que amplifica su valor.

La IA no está reduciendo la importancia del talento humano, por el contrario, está elevando el valor de capacidades como el liderazgo , el pensamiento crítico, la creatividad y la toma de decisiones. Las organizaciones que inviertan en desarrollar estas habilidades estarán mejor preparadas para capturar las oportunidades que genera esta transformación.

El estudio también evidencia que las compañías con mayor adopción de IA están capturando ventajas competitivas claras. Entre 2018 y 2025, los sectores más intensivos en inteligencia artificial alcanzaron un crecimiento de productividad del 34%, frente al 24% de los menos avanzados.

A su vez, las organizaciones líderes en IA expandieron su dotación en un 52%, mientras que el resto creció un 36%. Dentro de este grupo se destaca un segmento de empresas que PwC denomina “superestrellas”: el 20% de las compañías más expuestas a la IA alcanzó un crecimiento de la productividad laboral del 163% respecto de 2018, casi cinco veces superior al promedio del resto de las organizaciones con alta exposición a esta tecnología.

Otro de los hallazgos destacados es el fuerte crecimiento de los empleos vinculados a habilidades específicas de inteligencia artificial. Los puestos que requieren habilidades en áreas como “machine learning” o “prompt engineering” crecieron un 69% desde 2019, una tasa casi ocho veces superior a la del mercado laboral general.

Al mismo tiempo, la prima salarial asociada a estas capacidades alcanzó el 62%, frente al 57% registrado un año atrás. En América Latina, el avance de la IA comienza a consolidarse con un enfoque marcadamente pragmático. Más que en debates teóricos sobre su potencial, el interés en la región se centra en aplicaciones concretas vinculadas a la eficiencia operativa, la automatización de tareas y el apoyo a la toma de decisiones, lo que refleja una adopción cada vez más orientada a resultados tangibles.

Los puestos que requieren habilidades

En Argentina, esa tendencia se expresa en una adopción enfocada en resolver desafíos específicos del negocio y acelerar la transformación digital de las organizaciones, sin perder de vista las particularidades del contexto económico y operativo local. En ese marco, el desafío ya no pasa solo por incorporar tecnología, sino por integrarla de manera estratégica para capturar mejoras sostenibles en productividad, capacidades y creación de valor.

La transformación también impacta en quienes ingresan al mercado de trabajo. El informe señala que los puestos iniciales más expuestos a la IA tienen siete veces más probabilidades de requerir habilidades tradicionalmente asociadas a posiciones senior, como liderazgo, creatividad o capacidad de toma de decisiones. Además, las vacantes para estos roles crecieron un 35% desde 2019, mientras que el resto de las posiciones de nivel inicial registró una caída del 10%.

Por sectores, el crecimiento de los empleos relacionados con IA es más visible en tecnología, medios y telecomunicaciones, donde representan el 11% del crecimiento del empleo, seguidos por servicios profesionales con el 6%. Los resultados muestran que el verdadero diferencial ya no pasa por agregar IA, sino por integrarla estratégicamente en el negocio.

Las organizaciones que logran combinar tecnología, datos y talento humano con el rediseño de sus procesos están generando mejoras significativas en productividad, innovación y crecimiento, ampliando la distancia respecto de sus competidores.

Uno de los hallazgos destacados es el fuerte crecimiento de los empleos vinculados a habilidades específicas de inteligencia artificial. Archivo.

El informe concluye que la inteligencia artificial no solo redefine las habilidades más valoradas, sino también la forma en que las organizaciones crean valor, consolidando una nueva ventaja competitiva basada en la integración entre tecnología y talento humano.

* Roberto Cruz, socio de PwC Argentina responsable de la práctica de IA e Innovación Digital.

* Damián Vázquez, socio de PwC Argentina, líder de Management Consulting.