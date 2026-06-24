Una por una, las tiendas del nuevo "shopping" de la Terminal de Ómnibus de Mendoza

Después de nueve años de espera, las obras de remodelación en la Terminal de Ómnibus de Mendoza llegaron a su fin. Con la inauguración del ala Oeste y Espacio Costanera , el “shopping” que tendrá la estación, se completó la última etapa del plan integral que demandó una inversión de US$ 25 millones, todo de capitales mendocinos.

En la mañana de miércoles y con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo; los intendentes de Ciudad, Ulpiano Suarez, y de Guaymallén, Marcos Calvente; el ministro de Gobierno, Natalio Mema; la ministra de Seguridad, Mercedes Rus; la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, representantes de organismos nacionales y provinciales y empresarios, se llevó a cabo el tradicional corte de cintas.

Detrás de todas las obras que se llevaron adelante en esta casi década está la empresa Estación Terminal Mendoza S.A., quien en 2017 ganó como único oferente con una inversión aproximada de $260 millones -en aquel entonces y que al día de hoy superó los $45.000 millones- la concesión integral otorgada por el Gobierno de Mendoza con una extensión de 20 años adicionales, sujeto a obras de remodelación y desarrollo del predio.

Se trata de una firma mendocina que tiene detrás apellidos fuertes en el empresariado local como Badaloni, Porreta y Stocco. De acuerdo a Mauricio Badaloni, presidente de la sociedad, la concreción de esta obra luego de casi diez años es “un ejemplo de articulación público-privada”.

Con esta última etapa, destinada especialmente a la actividad gastronómica , comercial y recreativa, se sumaron 50 locales a los ya existentes para alcanzar un total de 180 en todo el complejo. Aunque el masterplan contemplaba la ejecución de 117 locales en un principio, el interés de las marcas, muchas de ellas pymes, llevó a que ese número se ampliara.

En este flamante espacio, que se divide en locales comerciales y de recreación y patio de comidas, aparecen marcas internacionales y otras nacionales como Mc Donald´s, Ferruccio Soppelsa, Sporting, KFC, Havanna, Roast Grill, Pala Negra, Hello Beauty, Lumi. En la primera de ellas, la firma llegó a 10 locales en Mendoza -el segundo dentro de la Terminal-, mientras que otras como la reconocida empresa de alfajores marplatenses sumó su sexta sucursal en la provincia.

Julieta Caballero - MDZ

Un detalle no menor, tal como lo dio a conocer Badaloni durante su discurso de apertura, es que, pese a los temores e incertidumbre que generaba la proyección de la Terminal como un espacio comercial, hoy cuentan con una lista de espera de 50 empresas que se quieren instalar en el lugar.

Con una intervención total en este área de 12.000 m2, también incorpora playa de estacionamiento y accesos automatizados con conexión directa al Ala Norte. A eso se le sumará un espacio de oficinas, donde se instalarán algunas dependencias estatales y algunas empresas locales. Ubicada en la segunda planta, esta etapa estará operativa a medida que las compañías concreten sus traslados.

Julieta Caballero - MDZ

Los números de la nueva Terminal

La transformación de la Terminal de Ómnibus contempló la recuperación progresiva de sus cuatro sectores principales: Ala Norte, Ala Sur, Ala Este y Ala Oeste, alcanzando una superficie total intervenida cercana a los 45.000 m2.

El impacto de esta transformación se ve reflejada también en los números del empleo. Los puestos de trabajo directos pasaron de 650 a 1.300, mientras que la actividad vinculada al funcionamiento de la terminal genera más de 4.000 empleos indirectos.

Actualmente, en el espacio se opera alrededor de 40.000 servicios de transporte por mes, entre recorridos provinciales, nacionales e internacionales, y recibe un promedio mensual de 1,5 millones de pasajeros y transeúntes, con picos superiores durante las temporadas de mayor movimiento turístico.