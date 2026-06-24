Récord de carne argentina en EE.UU.: las ventas crecieron 369% en mayo

La carne bovina argentina registró en mayo un crecimiento interanual del 369% en sus ventas a Estados Unidos , con operaciones por US$ 86 millones y envíos por 11.000 toneladas. El volumen exportado en un solo mes igualó el total despachado durante los primeros ocho meses de 2025 hacia ese destino, de acuerdo con datos del sector.

El desempeño ubicó a la carne entre los principales impulsores de las exportaciones argentinas al mercado estadounidense , junto con el petróleo crudo y los metales preciosos. Ese avance contribuyó al resultado positivo del comercio bilateral de mayo, que cerró con un superávit de US$ 373 millones para Argentina.

Las exportaciones argentinas totales a Estados Unidos alcanzaron US$ 878 millones durante mayo. La cifra representó un aumento del 76% frente al mismo mes del año anterior. En tanto, el intercambio comercial entre ambos países llegó a US$ 1.383 millones, según la información sectorial disponible.

El crecimiento de la carne bovina se destacó dentro de ese flujo comercial por la magnitud del salto mensual y por la comparación con el registro previo. Las 11.000 toneladas colocadas en mayo equivalieron a todo lo enviado entre enero y agosto de 2025. Ese dato marcó una aceleración en el ritmo de ventas hacia el mercado norteamericano.

El monto facturado por el sector también reflejó ese avance. Con US$ 86 millones en operaciones durante mayo, la carne bovina argentina se consolidó como uno de los rubros con mayor incidencia dentro del incremento exportador hacia Estados Unidos. La suba interanual del 369% mostró una expansión muy superior al crecimiento general de las ventas externas argentinas a ese destino, que fue del 76%.

Las exportaciones de carne bovina a Estados Unidos igualaron a ocho meses previos.

El resultado mensual también tuvo impacto en la balanza comercial bilateral. El saldo favorable de US$ 373 millones para Argentina se produjo en un mes en el que las exportaciones locales superaron el nivel registrado un año antes. El intercambio total, de US$ 1.383 millones, reflejó el movimiento conjunto de ventas y compras entre ambos países.

Dentro de ese esquema, la carne bovina se sumó al petróleo crudo y a los metales preciosos como uno de los componentes centrales de las exportaciones argentinas. La información sectorial identificó a esos tres rubros como los principales factores que explicaron el desempeño exportador de mayo hacia Estados Unidos.

Detrás del crecimiento de las colocaciones de carne aparece la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, una misión comercial organizada por PromArgentina entre el 27 de abril y el 1 de mayo. La iniciativa reunió a empresas exportadoras argentinas con compradores estratégicos del mercado estadounidense.

La misión incluyó tres rondas de negocios orientadas a fortalecer el vínculo comercial entre la oferta argentina y la demanda norteamericana. Esas actividades formaron parte de una estrategia de promoción específica para el sector cárnico en Estados Unidos, uno de los destinos relevantes para las exportaciones bovinas del país.

Un mes equivalente a ocho meses previos

La coincidencia temporal entre esa acción comercial y el salto registrado en mayo aparece como un dato señalado por el sector. Tras la misión, las exportaciones de carne bovina alcanzaron el nivel mensual informado: 11.000 toneladas, US$ 86 millones y una variación interanual del 369%.

El avance también permitió dimensionar el peso relativo del mercado estadounidense para la carne argentina durante ese mes. En un solo período mensual se alcanzó el mismo volumen que había demandado ocho meses del año anterior. Esa comparación concentró la atención del sector por la velocidad del incremento y por su efecto dentro del comercio bilateral.

Mayo cerró así con un escenario favorable para las exportaciones argentinas a Estados Unidos. La combinación de mayores ventas de carne bovina, petróleo crudo y metales preciosos elevó el total exportado a US$ 878 millones y dejó un superávit de US$ 373 millones para Argentina. En ese marco, el rubro cárnico aportó uno de los datos centrales del mes, tanto por volumen como por valor exportado.