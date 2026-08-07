Osobuco desmechado: un corte de carne económico,que se convierte en un plato codiciado

Pasos

Salpimentar el osobuco y dorarlo en una olla con el aceite de oliva hasta sellarlo por todos sus lados. Retirar y reservar.

En la misma olla cocinar la cebolla, la zanahoria, el puerro, el apio y el ajo hasta que estén tiernos. Incorporar el pimentón dulce y mezclar unos segundos.

Volver a colocar el osobuco en la olla. Agregar el vino tinto y dejar cocinar unos minutos para que se evapore el alcohol. Incorporar el tomate triturado, el caldo de carne, el laurel y el orégano.

Cocinar con la olla tapada a fuego muy bajo durante aproximadamente 3 horas, hasta que la carne esté tan tierna que se desprenda del hueso con facilidad. Retirar el osobuco, desmecharlo con dos tenedores y volver a incorporarlo a la salsa.