Osobuco desmechado: un corte de carne económico,que se convierte en un plato codiciado
La preparación del osobuco desmechado permite aprovechar un corte de carne de bajo costo para crear un plato principal de gran valor.
El osobuco desmechado es una preparación tradicional que se destaca por su carne tierna, jugosa y llena de sabor gracias a una cocción lenta. Esta es una de las recetas ideales para disfrutar en los días frescos, ya que el osobuco se cocina hasta deshacerse y absorber todos los aromas de las verduras y los condimentos.
Perfecto para servir con puré, pastas, arroz o polenta, el osobuco desmechado ocupa un lugar especial dentro de la cocina casera. Además, puede prepararse con anticipación, ya que su sabor se intensifica después de unas horas de reposo. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
3 horas
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
3 horas y 20 minutos
Modo de cocción
Cacerola
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 1,5 kg de osobuco
- 2 cebollas grandes picadas
- 1 zanahoria grande rallada
- 1 puerro picado
- 2 ramas de apio picadas
- 3 dientes de ajo picados
- 400 g de tomate triturado
- 250 ml de vino tinto
- 500 ml de caldo de carne
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 2 hojas de laurel
- Pimentón dulce, orégano, pimienta negra al gusto
- Perejil fresco picado al gusto
Pasos
- Salpimentar el osobuco y dorarlo en una olla con el aceite de oliva hasta sellarlo por todos sus lados. Retirar y reservar.
- En la misma olla cocinar la cebolla, la zanahoria, el puerro, el apio y el ajo hasta que estén tiernos. Incorporar el pimentón dulce y mezclar unos segundos.
- Volver a colocar el osobuco en la olla. Agregar el vino tinto y dejar cocinar unos minutos para que se evapore el alcohol. Incorporar el tomate triturado, el caldo de carne, el laurel y el orégano.
- Cocinar con la olla tapada a fuego muy bajo durante aproximadamente 3 horas, hasta que la carne esté tan tierna que se desprenda del hueso con facilidad. Retirar el osobuco, desmecharlo con dos tenedores y volver a incorporarlo a la salsa.
- Cocinar 10 minutos más para integrar los sabores. Servir el osobuco desmechado bien caliente, espolvoreado con perejil fresco, acompañado con puré de papas, polenta cremosa, arroz o pastas frescas.