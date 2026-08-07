Avena con manzana cocida y yogur: una merienda completa y saludable
Descubrí cómo combinar avena, manzana cocida y yogur para crear una merienda saludable, nutritiva y deliciosa, perfecta para recargar energías.
La avena con manzana cocida es un desayuno saludable, reconfortante y muy fácil de preparar. Esta es una de las recetas más elegidas para comenzar el día con energía, ya que combina la fibra de la avena con la dulzura natural de la manzana y el aroma de la canela.
Además de ser nutritiva y saciante, la avena con manzana cocida se prepara en pocos minutos y puede disfrutarse tanto caliente como tibia. Dentro de la cocina saludable, es una opción ideal para el desayuno o la merienda, especialmente durante los días más frescos.
FICHA
Tiempo de cocción
10 minutos
Tiempo de pasos
5 minutos
Tiempo total de preparación
15 minutos
Modo de cocción
Cacerola
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 100 g de avena arrollada
- 2 manzanas medianas
- 300 ml de leche o bebida vegetal
- 100 ml de agua
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharada de miel o endulzante a gusto (opcional)
- 1 pizca de sal
- Nueces o almendras picadas para decorar (opcional)
Pasos
- Pelar una manzana y cortarla en cubos pequeños. Rallar la otra o cortarla en trozos muy finos para que se integre durante la cocción.
- Colocar en una cacerola la leche, el agua, la avena, las manzanas, la canela, la esencia de vainilla y la sal. Cocinar a fuego medio, revolviendo con frecuencia.
- Continuar la cocción durante 8 a 10 minutos, hasta que la avena esté tierna y la preparación adquiera una textura cremosa. Si queda muy espesa, agregar un poco más de leche.
- Incorporar la miel o el endulzante elegido, si se desea, y mezclar durante un minuto más.
- Servir la avena con manzana cocida bien caliente, decorada con nueces, almendras, una pizca extra de canela o unos cubitos de manzana fresca.