Apple crumble con avena: el postre perfecto ¡y saludable! para combatir el invierno
El Apple crumble con avena se presenta como el postre perfecto para disfrutar en los días fríos, priorizando ingredientes naturales y beneficios para la salud.
El apple crumble con avena es un postre clásico que combina manzanas tiernas y especiadas con una cubierta crocante elaborada con avena. Esta es una de las recetas más elegidas para disfrutar de un dulce casero, sencillo y lleno de sabor, perfecto para cualquier época del año.
Con una preparación rápida y pocos ingredientes, el apple crumble con avena se convierte en una excelente opción para aprovechar manzanas maduras y preparar un postre irresistible. Dentro de la cocina casera, es ideal para servir tibio, solo o acompañado con yogur, crema o una bocha de helado. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 5 manzanas grandes (para el relleno)
- 1 cucharada de jugo de limón (para el relleno)
- 1 cucharadita de canela en polvo (para el relleno)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (para el relleno)
- 2 cucharadas de azúcar mascabo o eritritol (para el relleno)
- 150 g de avena arrollada (para el crumble)
- 80 g de harina integral (para el crumble)
- 80 g de manteca fría (para el crumble)
- 50 g de azúcar mascabo (para el crumble)
- 1 cucharadita de canela en polvo (para el crumble)
- 1 pizca de sal (para el crumble)
- Precalentar el horno a 180 °C. Pelar y cortar las manzanas en cubos o láminas. Mezclarlas con el jugo de limón, la canela, la esencia de vainilla y el azúcar mascabo si se utiliza. Colocar la preparación en una fuente para horno.
- En un bowl mezclar la avena, la harina integral, el azúcar mascabo, la canela y la sal.
- Incorporar la manteca fría cortada en cubos y desmenuzar con las manos hasta obtener una mezcla arenosa con pequeños grumos.
- Distribuir el crumble sobre las manzanas, cubriendo toda la superficie sin presionar la mezcla.
- Hornear durante 35 a 40 minutos, hasta que la cubierta esté dorada y las manzanas se encuentren tiernas y burbujeantes. Dejar reposar unos minutos antes de servir el apple crumble con avena, idealmente tibio.