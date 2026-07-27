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Sin azúcar y sin harina: así se prepara la torta de manzana matera perfecta

Esta receta de cocina saludable permite disfrutar de una torta de manzana matera húmeda y aromática tanto en el desayuno como en la merienda.

Candela Spann

Sin azúcar y sin harina: así se prepara la torta de manzana matera perfecta.

Sin azúcar y sin harina: así se prepara la torta de manzana matera perfecta.

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La torta de manzana matera sin harina y sin azúcar es una opción saludable, húmeda y muy aromática para acompañar el mate o el café de todos los días. Esta es una de las recetas ideales para quienes buscan un dulce casero elaborado con ingredientes nutritivos, sin harinas refinadas y endulzado de forma natural.

Gracias a la combinación de avena, manzanas y canela, la torta de manzana matera sin harina y sin azúcar logra una textura tierna y un sabor irresistible. Dentro de la cocina saludable, es una preparación práctica que se puede disfrutar tanto en el desayuno como en la merienda. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
45 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 3 manzanas grandes 3 manzanas grandes
  • 3 huevos 3 huevos
  • 200 g de avena arrollada fina o harina de avena 200 g de avena arrollada fina o harina de avena
  • 150 g de yogur natural sin azúcar 150 g de yogur natural sin azúcar
  • 60 ml de aceite neutro o de coco 60 ml de aceite neutro o de coco
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de canela en polvo 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1 cucharada de polvo para hornear 1 cucharada de polvo para hornear
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
  • 2 cucharadas de eritritol o el endulzante apto equivalente (opcional, si se desea más dulce) 2 cucharadas de eritritol o el endulzante apto equivalente (opcional, si se desea más dulce)
  • Almendras laminadas o nueces picadas para decorar (opcional) Almendras laminadas o nueces picadas para decorar (opcional)
Pasos
  • Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde de aproximadamente 22 cm de diámetro. Pelar y rallar dos manzanas. Cortar la tercera en láminas finas para decorar.
  • Batir los huevos junto con el yogur natural, el aceite, la esencia de vainilla y el eritritol si se utiliza.
  • Incorporar la avena, la canela, el polvo para hornear y la sal. Agregar las manzanas ralladas y mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
  • Verter la mezcla en el molde, distribuir las láminas de manzana sobre la superficie y, si se desea, espolvorear con un poco más de canela y las almendras o nueces.
  • Hornear durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio. Dejar entibiar antes de desmoldar y servir la torta de manzana matera sin harina, sin azúcar sola o acompañada con una infusión.

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