Sin azúcar y sin harina: así se prepara la torta de manzana matera perfecta
Esta receta de cocina saludable permite disfrutar de una torta de manzana matera húmeda y aromática tanto en el desayuno como en la merienda.
La torta de manzana matera sin harina y sin azúcar es una opción saludable, húmeda y muy aromática para acompañar el mate o el café de todos los días. Esta es una de las recetas ideales para quienes buscan un dulce casero elaborado con ingredientes nutritivos, sin harinas refinadas y endulzado de forma natural.
Gracias a la combinación de avena, manzanas y canela, la torta de manzana matera sin harina y sin azúcar logra una textura tierna y un sabor irresistible. Dentro de la cocina saludable, es una preparación práctica que se puede disfrutar tanto en el desayuno como en la merienda. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 3 manzanas grandes
- 3 huevos
- 200 g de avena arrollada fina o harina de avena
- 150 g de yogur natural sin azúcar
- 60 ml de aceite neutro o de coco
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1 cucharada de polvo para hornear
- 1 pizca de sal
- 2 cucharadas de eritritol o el endulzante apto equivalente (opcional, si se desea más dulce)
- Almendras laminadas o nueces picadas para decorar (opcional)
- Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde de aproximadamente 22 cm de diámetro. Pelar y rallar dos manzanas. Cortar la tercera en láminas finas para decorar.
- Batir los huevos junto con el yogur natural, el aceite, la esencia de vainilla y el eritritol si se utiliza.
- Incorporar la avena, la canela, el polvo para hornear y la sal. Agregar las manzanas ralladas y mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
- Verter la mezcla en el molde, distribuir las láminas de manzana sobre la superficie y, si se desea, espolvorear con un poco más de canela y las almendras o nueces.
- Hornear durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio. Dejar entibiar antes de desmoldar y servir la torta de manzana matera sin harina, sin azúcar sola o acompañada con una infusión.