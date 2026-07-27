Sin azúcar y sin harina: así se prepara la torta de manzana matera perfecta.

Pasos

Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde de aproximadamente 22 cm de diámetro. Pelar y rallar dos manzanas. Cortar la tercera en láminas finas para decorar.

Batir los huevos junto con el yogur natural, el aceite, la esencia de vainilla y el eritritol si se utiliza.

Incorporar la avena, la canela, el polvo para hornear y la sal. Agregar las manzanas ralladas y mezclar hasta obtener una preparación homogénea.

Verter la mezcla en el molde, distribuir las láminas de manzana sobre la superficie y, si se desea, espolvorear con un poco más de canela y las almendras o nueces.