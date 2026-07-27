¿Hacia afuera o hacia la pared? Según la ciencia, esta es la manera correcta de colgar el papel higiénico

El dilema sobre cómo colocar el rollo de papel higiénico en el baño es una de las discusiones domésticas actuales. Los expertos en higiene advierten que la orientación elegida impacta de manera directa en la salud y en la proliferación de bacterias.

La conclusión de los especialistas es categórica: la hoja debe colgar siempre por delante, cayendo hacia el frente del soporte y alejada de la pared.

Elegir orientar la caída del papel hacia el fondo implica un problema sanitario. Al intentar cortar un pedazo en esa posición, es casi inevitable que los dedos rocen la pared sobre la que está montado el portarrollos.

Esta superficie, al encontrarse al lado del inodoro, funciona como un punto de acumulación constante de partículas invisibles, humedad y bacterias. El contacto frecuente genera un circuito de contaminación riesgoso.

Sujetar el rollo de modo que la tira quede expuesta hacia el frente minimiza drásticamente los riesgos de contaminación cruzada.

Al caer libremente, el usuario interactúa únicamente con el fragmento de papel que va a utilizar, sin tocar la pared ni poner las manos sobre el resto del rollo. Además de resultar un mecanismo mucho más práctico y ágil para cortar las hojas, esta disposición preserva la higiene del producto hasta su última vuelta.

Pese a las evidencias sanitarias, muchas personas prefieren mantener la hoja hacia atrás por cuestiones de costumbre o estética.

Para estos casos, los profesionales de la limpieza señalan que la única alternativa para reducir riesgos es extremar la desinfección de la pared adyacente al soporte. Limpiar esa zona a diario con productos antibacteriales ayuda a neutralizar los gérmenes depositados y evita que la fricción manual convierta al papel higiénico en un foco de contaminación.