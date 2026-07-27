Calendario lunar de agosto: cuándo conviene cortarse el pelo para que crezca más fuerte

El calendario lunar de agosto ya tiene sus fechas clave. Qué días se recomiendan para cortarse el pelo según la tradición.

Con la llegada de agosto, muchas personas vuelven a consultar el calendario lunar para decidir cuándo cortarse el pelo. Aunque no existe evidencia científica que demuestre que las fases de la Luna influyen en el crecimiento del cabello, esta tradición sigue vigente y es elegida por quienes buscan favorecer distintos resultados.

En la Argentina, las principales fases lunares de agosto serán las siguientes: cuarto menguante el 5 de agosto, Luna nueva el 12, cuarto creciente el 19 y Luna llena el 28. Estas fechas sirven como referencia para quienes organizan actividades según el ciclo lunar, entre ellas el cuidado del cabello.

Cuándo recomiendan cortarse el pelo según la Luna Cuándo conviene cortarse el pelo. De acuerdo con esta creencia popular, la Luna creciente es el momento recomendado para quienes desean estimular un crecimiento más rápido del pelo. Por eso, muchas personas eligen cortarlo desde el 19 de agosto y durante los días siguientes, cuando comienza esa fase.

Si el objetivo no es solo que el cabello crezca antes, sino también que lo haga con mayor fortaleza y volumen, la tradición aconseja esperar a los días cercanos a la Luna llena, que en agosto ocurrirá el 28. Se cree que esa etapa favorece un crecimiento más vigoroso, aunque no existen estudios científicos que lo respalden.