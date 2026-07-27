El Ídolo: el juego viral que crea tu carrera como futbolista en minutos

El Mundial 2026 terminó, pero el entusiasmo por el fútbol encontró rápidamente una nueva pantalla. Mientras miles de usuarios esperan los próximos grandes lanzamientos para consolas, una propuesta mucho más sencilla comenzó a circular en redes: un simulador argentino que te puede convertir en ídolo .

Se trata de El Ídolo, el modo carrera desarrollado por Potrero, una plataforma dedicada a resultados, posiciones y estadísticas. El juego es gratuito y está disponible desde la web y la aplicación para teléfonos. Su mecánica no exige aprender controles complejos: alcanza con elegir opciones, resolver situaciones y asumir las consecuencias de cada decisión.

La historia comienza con un futbolista adolescente que busca abrirse camino desde las categorías del Ascenso. En la versión original, el usuario podía elegir entre desempeñarse como delantero o enganche y comenzar en una competencia argentina o uruguaya. Con el avance de las temporadas aparecen actuaciones destacadas, ofertas de clubes de Primera División y oportunidades para continuar la trayectoria en Brasil, Europa o la Selección.

El objetivo no se limita a acumular goles. Cada partida propone construir una identidad: convertirse en referente de un club, recorrer distintos equipos o perseguir contratos cada vez más importantes. Según la descripción publicada en la tienda oficial de Apple , la experiencia permite comenzar a los 16 años y completar el recorrido en alrededor de cinco minutos.

Aceptar un pase al exterior puede mejorar la carrera, pero también deteriorar la relación con los hinchas. Rechazar una propuesta millonaria suma fidelidad, mientras que firmar con el clásico rival puede convertir al personaje en un traidor. Esa combinación entre azar y estrategia es una de las claves del juego.

Durante cada temporada surgen situaciones deportivas y personales que obligan a elegir rápidamente. También aparecen competencias inspiradas en torneos nacionales e internacionales, resueltas mediante pequeños desafíos. En la pretemporada es posible mejorar diferentes estadísticas para orientar el estilo del futbolista. A lo largo del recorrido existe, además, un rival permanente con el que se compite por goles, asistencias, reconocimientos y títulos. Ninguna partida garantiza el éxito: una elección equivocada puede cerrar una puerta o modificar por completo el destino profesional.

Qué novedades incorpora la versión 2.0

Potrero anunció el lanzamiento de El Ídolo 2.0 para la noche del domingo 26 de julio. La actualización amplía las posibilidades iniciales y permite seleccionar nacionalidad, liga y equipo. También suma nuevas cartas de mejora, más de 300 eventos de decisión y minijuegos destinados a definir momentos importantes de la carrera. De esta manera, las trayectorias ganan variedad y cada intento puede ofrecer un desenlace diferente. La actualización profundiza uno de los elementos que impulsaron la difusión del simulador: la posibilidad de volver a empezar para comprobar si otras decisiones conducen a una historia mejor. El anuncio fue realizado por la cuenta oficial de Potrero.

Cuando llega el retiro, El Ídolo presenta un resumen completo con los clubes recorridos, los logros obtenidos y el rendimiento acumulado. El sistema compara la trayectoria con la de una figura histórica y asigna un puntaje para ingresar en un ranking general. Esa pantalla final está pensada para compartirse, comparar resultados y desafiar a otros usuarios. Allí aparece otra explicación para su crecimiento: las partidas son breves, imprevisibles y fáciles de mostrar en X, Instagram o TikTok. Sin gráficos sofisticados ni partidos extensos, el juego recupera una fantasía conocida por cualquier hincha: debutar desde abajo, llegar a la élite y descubrir si las decisiones alcanzaron para terminar como ídolo. La experiencia puede encontrarse en la plataforma de Potrero y en su aplicación móvil.