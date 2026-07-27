Ni veladores ni obras: la tendencia minimalista para transformar el dormitorio por $70.000

Los apliques de pared minimalistas son la tendencia para crear dormitorios que invitan al descanso y reducen el estrés.

La decoración de interiores ha virado hacia la construcción de dormitorios acogedores, ya que mejoran la calidad del sueño, reducen el estrés diario y promueven el bienestar emocional. En 2026, la tendencia es cuidar el descanso, por lo que el objetivo es crear refugios personales para recargar energías.

La iluminación es uno de los factores más importantes porque regula el reloj biológico y define la atmósfera del espacio. No solo sirve para ver bien, sino que le dice al cerebro cuándo estar activo y cuándo descansar. Por eso, es clave conocer la última tendencia.

La tendencia del momento: los apliques luminosos Los apliques están de moda y, aunque son pequeños, proporcionan una luz suave y directa que anima las paredes como pocos elementos lo hacen. El modelo más usado es el vertical y fino, de diseño cubista y minimalista, que se puede elegir con luz cálida (la más recomendable para habitaciones) o luz fría. Su luz baña las paredes de forma eficiente y transforma el ambiente.

Los apliques para pared son la última tendencia que pisa fuerte en la decoración de dormitorios. Shutterstock Cuando el aplique deja de funcionar, hay que revisar o cambiar el foco. Primero se debe apagar la luz para retirar la pantalla. Luego, revisá el foco y fijate si el filamento está roto o si el vidrio está negro. Podés probar con un foco nuevo del mismo tipo y encender la luz —sin tocar la lámpara— para comprobar si funciona.