Budín de mandarina sin azúcar: esta receta con solo dos mandarinas y nada de azúcar
La clave para un budín de mandarina, húmedo y aromático reside en licuar la fruta entera, potenciando su sabor y conservando la miga por más días.
Este budín de mandarina sin azúcar es una de esas recetas ideales para disfrutar en cualquier momento del día. Es húmedo, esponjoso y con todo el perfume natural de la fruta, convirtiéndose en una opción perfecta para acompañar unos mates o un café sin renunciar al sabor. ¡Manos a la obra!
En la cocina existe un secreto para conseguir un budín increíblemente aromático y jugoso: licuar una mandarina entera (con cáscara fina y sin semillas) junto con los ingredientes líquidos. La cáscara aporta aceites esenciales que potencian el sabor y mantienen la miga húmeda durante varios días.
FICHA
Ingredientes
- 2 mandarinas medianas (de cáscara fina y sin semillas)
- 3 huevos
- 80 ml de aceite
- 80 gr de edulcorante apto para cocción (o equivalente)
- 250 gr de harina leudante
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- Lavá muy bien las mandarinas, retirales las semillas y cortalas en trozos, conservando la cáscara.
- Colocalas en una licuadora junto con los huevos, el aceite, el edulcorante y la esencia de vainilla. Procesá hasta obtener una mezcla completamente homogénea.
- Pasá la preparación a un bowl e incorporá la harina leudante y la sal, mezclando con movimientos envolventes hasta integrar.
- Volcá la mezcla en una budinera previamente engrasada.
- Cociná en horno precalentado a 180 °C durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Dejá entibiar unos minutos antes de desmoldar y enfriá completamente sobre una rejilla.