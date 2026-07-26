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Budín de mandarina sin azúcar: esta receta con solo dos mandarinas y nada de azúcar

La clave para un budín de mandarina, húmedo y aromático reside en licuar la fruta entera, potenciando su sabor y conservando la miga por más días.

Candela Spann

En esta receta de budín de mandarina sin azúcar no se desperdicia nada de fruta

En esta receta de budín de mandarina sin azúcar no se desperdicia nada de fruta

Imagen creada por IA - MDZ

Este budín de mandarina sin azúcar es una de esas recetas ideales para disfrutar en cualquier momento del día. Es húmedo, esponjoso y con todo el perfume natural de la fruta, convirtiéndose en una opción perfecta para acompañar unos mates o un café sin renunciar al sabor. ¡Manos a la obra!

En la cocina existe un secreto para conseguir un budín increíblemente aromático y jugoso: licuar una mandarina entera (con cáscara fina y sin semillas) junto con los ingredientes líquidos. La cáscara aporta aceites esenciales que potencian el sabor y mantienen la miga húmeda durante varios días.

FICHA

Tiempo de cocción
15 minutos
Tiempo de pasos
45 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería saludable

Ingredientes

  • 2 mandarinas medianas (de cáscara fina y sin semillas) 2 mandarinas medianas (de cáscara fina y sin semillas)
  • 3 huevos 3 huevos
  • 80 ml de aceite 80 ml de aceite
  • 80 gr de edulcorante apto para cocción (o equivalente) 80 gr de edulcorante apto para cocción (o equivalente)
  • 250 gr de harina leudante 250 gr de harina leudante
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
Pasos
  • Lavá muy bien las mandarinas, retirales las semillas y cortalas en trozos, conservando la cáscara.
  • Colocalas en una licuadora junto con los huevos, el aceite, el edulcorante y la esencia de vainilla. Procesá hasta obtener una mezcla completamente homogénea.
  • Pasá la preparación a un bowl e incorporá la harina leudante y la sal, mezclando con movimientos envolventes hasta integrar.
  • Volcá la mezcla en una budinera previamente engrasada.
  • Cociná en horno precalentado a 180 °C durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
  • Dejá entibiar unos minutos antes de desmoldar y enfriá completamente sobre una rejilla.

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