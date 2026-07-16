¿Tu budín siempre queda seco?: te revelamos el secreto de los pasteleros
Los pasteleros recomiendan envolver el budín de vainilla tibio en papel aluminio como truco infalible para asegurar que la receta permanezca esponjosa y húmeda.
El budín de vainilla es una de las recetas más clásicas para acompañar el mate o el café. Hay un truco infalible para que quede mucho más húmedo: envolverlo en papel aluminio apenas sale del horno, mientras aún está tibio, para conservar toda su humedad. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, este pequeño secreto marca la diferencia. El vapor que queda atrapado dentro del papel aluminio mantiene la miga tierna durante varios días, logrando un budín súper esponjoso, aromático y mucho más jugoso.
FICHA
Tiempo de cocción
45 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería
Ingredientes
- 3 huevos
- 200 gr de azúcar
- 100 ml de aceite de girasol
- 150 ml de leche
- 300 gr de harina leudante
- 1 cucharada de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
Pasos
- Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá una budinera.
- Batí los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa. Agregá el aceite, la leche y la esencia de vainilla.
- Incorporá la harina leudante y la sal, mezclando suavemente hasta integrar.
- Volcá la preparación en la budinera y horneá durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Dejá reposar el budín 5 minutos, desmoldalo y, mientras todavía está tibio, envolvelo completamente con papel aluminio.
- Esperá a que se enfríe por completo antes de retirar el papel y servir.