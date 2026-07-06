Budín de limón super húmedo y esponjoso: con pocos ingredientes, sale perfecto
Prepara un budín de limón fácil y rápido: la receta perfecta para que salga húmedo y esponjoso con pocos ingredientes.
El budín de limón húmedo es un clásico de la pastelería casera que se destaca por su miga tierna, su intenso aroma cítrico y su textura esponjosa. Esta es una de las recetas ideales para acompañar el desayuno, la merienda o una taza de té, gracias a su equilibrio entre dulzura y frescura.
Con ingredientes simples y un procedimiento muy fácil de seguir, el budín de limón húmedo ocupa un lugar especial dentro de la cocina familiar. Un baño de almíbar o un glaseado de limón al finalizar la cocción ayuda a conservar toda su humedad y potencia aún más su sabor. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
45 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 250 g de harina leudante
- 3 huevos
- 180 g de azúcar
- 100 ml de aceite neutro
- 120 ml de leche
- Jugo de 2 limones
- Ralladura de 2 limones
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- 150 g de azúcar impalpable (para el glaseado)
- 2 cucharadas de jugo de limón (para el glaseado)
Pasos
- Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar una budinera. Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y espumosa. Incorporar el aceite, la leche, el jugo de limón, la ralladura de limón y la esencia de vainilla.
- Agregar la harina leudante y la sal, mezclando con movimientos suaves hasta integrar todos los ingredientes sin batir en exceso.
- Verter la preparación en la budinera y cocinar durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
- Mezclar el azúcar impalpable con las 2 cucharadas de jugo de limón hasta obtener un glaseado liso.
- Dejar entibiar el budín, desmoldarlo y cubrirlo con el glaseado. Esperar unos minutos hasta que se seque ligeramente antes de cortar y servir.