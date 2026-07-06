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Budín de limón super húmedo y esponjoso: con pocos ingredientes, sale perfecto

Prepara un budín de limón fácil y rápido: la receta perfecta para que salga húmedo y esponjoso con pocos ingredientes.

Candela Spann

Budín de limón super húmedo y esponjoso con pocos ingredientes, sale perfecto

Budín de limón super húmedo y esponjoso con pocos ingredientes, sale perfecto

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El budín de limón húmedo es un clásico de la pastelería casera que se destaca por su miga tierna, su intenso aroma cítrico y su textura esponjosa. Esta es una de las recetas ideales para acompañar el desayuno, la merienda o una taza de té, gracias a su equilibrio entre dulzura y frescura.

Con ingredientes simples y un procedimiento muy fácil de seguir, el budín de limón húmedo ocupa un lugar especial dentro de la cocina familiar. Un baño de almíbar o un glaseado de limón al finalizar la cocción ayuda a conservar toda su humedad y potencia aún más su sabor. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
45 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 250 g de harina leudante 250 g de harina leudante
  • 3 huevos 3 huevos
  • 180 g de azúcar 180 g de azúcar
  • 100 ml de aceite neutro 100 ml de aceite neutro
  • 120 ml de leche 120 ml de leche
  • Jugo de 2 limones Jugo de 2 limones
  • Ralladura de 2 limones Ralladura de 2 limones
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
  • 150 g de azúcar impalpable (para el glaseado) 150 g de azúcar impalpable (para el glaseado)
  • 2 cucharadas de jugo de limón (para el glaseado) 2 cucharadas de jugo de limón (para el glaseado)
Pasos
  • Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar una budinera. Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y espumosa. Incorporar el aceite, la leche, el jugo de limón, la ralladura de limón y la esencia de vainilla.
  • Agregar la harina leudante y la sal, mezclando con movimientos suaves hasta integrar todos los ingredientes sin batir en exceso.
  • Verter la preparación en la budinera y cocinar durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
  • Mezclar el azúcar impalpable con las 2 cucharadas de jugo de limón hasta obtener un glaseado liso.
  • Dejar entibiar el budín, desmoldarlo y cubrirlo con el glaseado. Esperar unos minutos hasta que se seque ligeramente antes de cortar y servir.

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