Budín de limón super húmedo y esponjoso: con pocos ingredientes, sale perfecto

Pasos

Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar una budinera. Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y espumosa. Incorporar el aceite, la leche, el jugo de limón, la ralladura de limón y la esencia de vainilla.

Agregar la harina leudante y la sal, mezclando con movimientos suaves hasta integrar todos los ingredientes sin batir en exceso.

Verter la preparación en la budinera y cocinar durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.

Mezclar el azúcar impalpable con las 2 cucharadas de jugo de limón hasta obtener un glaseado liso.