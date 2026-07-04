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Fáciles y rápidas de hacer: galletas protéicas de avena y manzana sin azúcar

Descubre cómo preparar unas deliciosas galletas protéicas de avena y manzana sin azúcar, una receta saludable y fácil para cualquier momento del día.

Candela Spann

Fáciles y rápidas de hacer galletas protéicas de avena y manzana sin azúcar

Fáciles y rápidas de hacer galletas protéicas de avena y manzana sin azúcar

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Las galletas protéicas de avena y manzana sin azúcar son una alternativa saludable para quienes buscan un snack nutritivo y saciante entre comidas. Esta es una de las recetas que combina el dulzor natural de la manzana con la avena y un aporte extra de proteínas, logrando unas galletitas tiernas por dentro y ligeramente crocantes por fuera.

Perfectas para el desayuno, la merienda o después de entrenar, las galletas protéicas de avena y manzana sin azúcar se han convertido en una opción muy elegida dentro de la cocina saludable. Además, se preparan con ingredientes simples y pueden conservarse durante varios días en un recipiente hermético. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
18 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
33 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Saludable

Ingredientes

  • 200 g de avena fina 200 g de avena fina
  • 1 manzana grande rallada 1 manzana grande rallada
  • 2 huevos 2 huevos
  • 30 g de proteína en polvo sabor vainilla 30 g de proteína en polvo sabor vainilla
  • 1 cucharadita de polvo para hornear 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 1 cucharadita de polvo para hornear 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 1 cucharadita de canela (opcional) 1 cucharadita de canela (opcional)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
Pasos
  • Precalentar el horno a 180 °C y cubrir una placa con papel para hornear o engrasarla ligeramente.
  • En un recipiente, mezclar la avena fina, la proteína en polvo, el polvo para hornear, la canela y la sal. Incorporar la manzana rallada, los huevos y la esencia de vainilla, integrando hasta obtener una masa húmeda.
  • Con ayuda de una cuchara, formar porciones sobre la placa y aplastarlas suavemente para darles forma de galleta.
  • Cocinar durante 15 a 18 minutos, o hasta que los bordes comiencen a dorarse ligeramente.
  • Retirar del horno, dejar enfriar completamente sobre una rejilla y conservar en un recipiente hermético.

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