Fáciles y rápidas de hacer: galletas protéicas de avena y manzana sin azúcar

Las galletas protéicas de avena y manzana sin azúcar son una alternativa saludable para quienes buscan un snack nutritivo y saciante entre comidas. Esta es una de las recetas que combina el dulzor natural de la manzana con la avena y un aporte extra de proteínas, logrando unas galletitas tiernas por dentro y ligeramente crocantes por fuera.