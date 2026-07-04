Fáciles y rápidas de hacer: galletas protéicas de avena y manzana sin azúcar
Descubre cómo preparar unas deliciosas galletas protéicas de avena y manzana sin azúcar, una receta saludable y fácil para cualquier momento del día.
Las galletas protéicas de avena y manzana sin azúcar son una alternativa saludable para quienes buscan un snack nutritivo y saciante entre comidas. Esta es una de las recetas que combina el dulzor natural de la manzana con la avena y un aporte extra de proteínas, logrando unas galletitas tiernas por dentro y ligeramente crocantes por fuera.
Perfectas para el desayuno, la merienda o después de entrenar, las galletas protéicas de avena y manzana sin azúcar se han convertido en una opción muy elegida dentro de la cocina saludable. Además, se preparan con ingredientes simples y pueden conservarse durante varios días en un recipiente hermético. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 200 g de avena fina
- 1 manzana grande rallada
- 2 huevos
- 30 g de proteína en polvo sabor vainilla
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharadita de canela (opcional)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- Precalentar el horno a 180 °C y cubrir una placa con papel para hornear o engrasarla ligeramente.
- En un recipiente, mezclar la avena fina, la proteína en polvo, el polvo para hornear, la canela y la sal. Incorporar la manzana rallada, los huevos y la esencia de vainilla, integrando hasta obtener una masa húmeda.
- Con ayuda de una cuchara, formar porciones sobre la placa y aplastarlas suavemente para darles forma de galleta.
- Cocinar durante 15 a 18 minutos, o hasta que los bordes comiencen a dorarse ligeramente.
- Retirar del horno, dejar enfriar completamente sobre una rejilla y conservar en un recipiente hermético.