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Tostada con huevo revuelto y palta: el desayuno que los nutricionistas recomiendan

Los nutricionistas recomiendan las tostadas con huevo revuelto y palta como un desayuno ideal por su balance de proteínas, grasas saludables y carbohidratos.

Candela Spann

¡Llenate de energía! Tostada con huevo revuelto y palta para un desayuno saludable

¡Llenate de energía! Tostada con huevo revuelto y palta para un desayuno saludable

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La tostada con huevo revuelto y palta son una de las recetas de desayuno más recomendadas por nutricionistas gracias a su excelente combinación de proteínas de calidad, grasas saludables y carbohidratos. Es ideal para comenzar el día con energía, favorecer la saciedad y aportar nutrientes esenciales para el organismo. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina saludable, este desayuno se convirtió en un clásico por ser rápido, delicioso y muy equilibrado. Prepará una tostada con huevo y palta cremosa y nutritiva, perfecta para arrancar la mañana con un plato completo y lleno de sabor.

FICHA

Tiempo de cocción
5 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
15 minutos
Modo de cocción
Plancha y sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Saludable

Ingredientes

  • 1 rebanadas de pan integral 1 rebanadas de pan integral
  • 2 huevos 2 huevos
  • ½ palta madura ½ palta madura
  • 1 cucharadita de manteca o 1 cucharadita de aceite de oliva 1 cucharadita de manteca o 1 cucharadita de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de jugo de limón 1 cucharadita de jugo de limón
  • Sal a gusto Sal a gusto
  • Pimienta negra a gusto Pimienta negra a gusto
  • 1 cucharadita de semillas de sésamo o chía (opcional) 1 cucharadita de semillas de sésamo o chía (opcional)
  • Ciboulette o perejil picado para decorar (opcional) Ciboulette o perejil picado para decorar (opcional)
Pasos
  • Tostá la rebanada de pan integral hasta que quede dorada y crocante.
  • Pisá la media palta junto con el jugo de limón, una pizca de sal y pimienta hasta obtener una pasta cremosa.
  • Derretí la manteca o calentá el aceite de oliva en una sartén a fuego bajo.
  • Batí ligeramente los huevos y cocinalos revolviendo constantemente para obtener un revuelto suave, cremoso y bien húmedo.
  • Untá las tostadas con una capa generosa de palta.
  • Colocá el huevo revuelto por encima y terminá con las semillas, un poco más de pimienta negra y ciboulette o perejil picado, si lo deseás.

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