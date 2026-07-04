Tostada con huevo revuelto y palta: el desayuno que los nutricionistas recomiendan
Los nutricionistas recomiendan las tostadas con huevo revuelto y palta como un desayuno ideal por su balance de proteínas, grasas saludables y carbohidratos.
La tostada con huevo revuelto y palta son una de las recetas de desayuno más recomendadas por nutricionistas gracias a su excelente combinación de proteínas de calidad, grasas saludables y carbohidratos. Es ideal para comenzar el día con energía, favorecer la saciedad y aportar nutrientes esenciales para el organismo. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina saludable, este desayuno se convirtió en un clásico por ser rápido, delicioso y muy equilibrado. Prepará una tostada con huevo y palta cremosa y nutritiva, perfecta para arrancar la mañana con un plato completo y lleno de sabor.
FICHA
Ingredientes
- 1 rebanadas de pan integral
- 2 huevos
- ½ palta madura
- 1 cucharadita de manteca o 1 cucharadita de aceite de oliva
- 1 cucharadita de jugo de limón
- Sal a gusto
- Pimienta negra a gusto
- 1 cucharadita de semillas de sésamo o chía (opcional)
- Ciboulette o perejil picado para decorar (opcional)
- Tostá la rebanada de pan integral hasta que quede dorada y crocante.
- Pisá la media palta junto con el jugo de limón, una pizca de sal y pimienta hasta obtener una pasta cremosa.
- Derretí la manteca o calentá el aceite de oliva en una sartén a fuego bajo.
- Batí ligeramente los huevos y cocinalos revolviendo constantemente para obtener un revuelto suave, cremoso y bien húmedo.
- Untá las tostadas con una capa generosa de palta.
- Colocá el huevo revuelto por encima y terminá con las semillas, un poco más de pimienta negra y ciboulette o perejil picado, si lo deseás.