Arroz con huevo: el análisis de Harvard que llamó la atención

Lo que revela Harvard sobre el clásico arroz con huevo. Este plato está bajo la lupa de Harvard y la nutrición.

Arroz con huevo pasó de comida apurada a tema de estudio. Esta mezcla básica, presente en millones de mesas, llama la atención por su aporte nutricional y su vínculo con la energía física. Expertos de Universidad de Harvard analizaron esta combinación por su equilibrio entre proteínas y carbohidratos.

Arroz con huevo pa todo el mundo Durante años, este plato se asoció con ahorro y rapidez. Hoy suma otro valor. El arroz aporta carbohidratos que elevan las reservas de energía del cuerpo. El huevo suma proteínas completas, con aminoácidos que el organismo necesita para sostener y reparar tejidos tras el esfuerzo físico.

arroz con huevo Desde la nutrición deportiva, esta dupla resulta funcional antes o después del ejercicio. Al combinar carbohidratos con proteína, el cuerpo responde con una mayor liberación de insulina. Esa hormona favorece el ingreso de nutrientes a las células musculares, un proceso relevante tras entrenamientos de fuerza.

Según datos difundidos por la Escuela de Medicina de Harvard, el huevo entrega proteína de alto valor biológico. Contiene leucina, un aminoácido ligado al desarrollo muscular. El arroz, por su parte, ayuda a reponer el glucógeno que se consume durante la actividad física intensa.

arroz con huevo 2 Este efecto conjunto explica por qué muchos planes alimentarios incluyen comidas simples. No se trata de platos complejos ni costosos. La eficacia surge del equilibrio. Una porción moderada de arroz blanco o integral junto a uno o dos huevos cubre necesidades energéticas básicas.