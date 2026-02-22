Esta serie de suspenso es difícil de soltar en Netflix
La serie corta de Netflix que todos comentan. Suspenso puro: tiene 8 capítulos y arrasó en la plataforma.
No es una serie más. Es una trampa emocional de ocho capítulos que se devoran en una noche. Safe está en Netflix y desde su estreno en 2018 verla hoy es un planazo. Basada en la novela de Harlan Coben, te da misterio, drama familiar y giros que golpean sin aviso. Cada episodio dura menos de una hora.
Una serie de puro suspenso
La historia sigue a Tom Delaney, cirujano y padre viudo. Su vida cambia cuando su hija Jenny desaparece tras una fiesta. Desde ese instante, el vecindario perfecto empieza a mostrar grietas. Nadie parece tan honesto como aparenta. Cada conversación es sospechosa.
Te Podría Interesar
Michael C. Hall lidera el elenco. El actor ganó fama mundial por su papel en Dexter y aquí ofrece otra actuación intensa. Lo acompañan Amanda Abbington y Marc Warren. El reparto sostiene un ritmo que no da respiro. Las actuaciones elevan cada escena.
La serie fue producida entre Reino Unido y Francia. Consta de ocho episodios cerrados, sin temporadas extra. Esa estructura mantiene la tensión alta y evita relleno. Cada capítulo suma datos nuevos. Nada sobra.
En su trama presenta secretos familiares, traiciones y dobles vidas. El barrio privado, con casas impecables y jardines perfectos, funciona como contraste. Bajo esa calma aparente se esconden conflictos profundos. La desaparición destapa todo.